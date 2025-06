Als Brautjungfern sehen, was kurz vor Trauung im Auto liegt, treffen sie völlig irre Entscheidung

Das Problem: Der Schlüssel stand aus noch unklaren Gründen nicht zur Verfügung, und die Eheschließung sollte in sechs Minuten in etwa 800 Meter Entfernung stattfinden.

Die Trauung stand kurz bevor, als den sieben Brautjungfern plötzlich klar wurde, dass einer der wichtigsten Bestandteile der Zeremonie fehlte. Die Ringe, die in wenigen Minuten gewechselt werden sollten, lagen im Auto, was einer der Freundinnen gehörte.

Viel Aufregung, eine kaputte Autoscheibe und Blut später konnten die Frauen die Ringe rechtzeitig zur Trauung bringen. © Screenshot/Instagram/maria.trimbitas

Es benötigte schließlich einen Granitstein und volle Frauenpower, um das Einscheibensicherheitsglas in Stücke zu hauen. Dann schritt Brautjungfer Adina Motoc zur Tat und kroch halb durch das zerstörte Fenster in den Ford, um an den Zentralverriegelungsschalter zu gelangen. Als Arm-Verlängerung nahm sie dafür einen Wanderstock zu Hilfe. Denn die Tür, an dem die Frauen das Fenster eingeschlagen hatten, hätte man laut Natalie wohl nicht öffnen können.

Schließlich war das Auto offen, und die Brautjungfern konnten die Ringe sowie andere fehlende Materialien schnappen und zur Zeremonie eilen, wo Braut, Bräutigam und Gäste noch völlig unwissend über die Aktion warteten. Das Blut, was nach ihrem Einsatz auf dem schönen Kleid zu sehen war, ignorierte Adina einfach.

Laut Braut Nada wurden die sieben Frauen nach der verrückten Mission alle "befördert". Die Rettung der Ringe begeisterte nicht nur die Hochzeitsgesellschaft, sondern auch die Zuschauer in den sozialen Medien. Allein auf Instagram wurde die Aufnahmen von Maria über eine Million Mal angeklickt.

Im Kommentarbereich feierten die meisten User den Einsatz der Brautjungfern. Die Frauen hätten schließlich den "Tag gerettet" und wären ein gutes Beispiel für "wahre Freundinnen". Andere User jedoch konnten nicht verstehen, warum man unbedingt einen derart großen Schaden hatte anrichten müssen.