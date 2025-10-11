Junge kämpft plötzlich ums Überleben: Reaktion seiner Schwester begeistert das ganze Netz
Lavon (USA) - Wenn die große Schwester zur Heldin wird: In der US-Stadt Lavon (Texas) spielte Leah fröhlich mit ihrem kleinen Bruder Logan, als der sich plötzlich verschluckte und um sein Leben kämpfen musste. Doch seine Schwester reagierte beeindruckend - und rettete ihn! Die Aufnahme des Zwischenfalls begeistert seitdem die ganzen USA.
Das Lavon Police Department veröffentlichte in dieser Woche einen Clip der brenzligen Situation, der sich seitdem in den sozialen Medien verbreitete.
Darin ist zu sehen, wie Leah und Logan auf einem großen Trampolin spielen - während sie unbedacht Süßigkeiten essen. Plötzlich verschluckt sich der kleine Junge, scheint keine Luft mehr zu kriegen.
Doch seine Schwester ist hellwach, erkundigt sich nach ihm, klopft ihm auf den Rücken und vollzieht, als sie den Ernst der Situation begreift, dann sogar das Heimlich-Manöver - und rettet ihm dadurch womöglich das Leben!
"Dank der lebensrettenden Fähigkeiten, die ihre Mutter ihr aus der Anleitung des Lavon Babysitter Clubs beigebracht hatte [...] wusste Leah in diesem kritischen Moment genau, was zu tun war", hieß es vonseiten der Polizei.
Die Beamten feierten die junge Heldin: "Großartige Leistung, Leah! Dein Mut, dein klarer Kopf und dein Training haben den Unterschied gemacht – und du bist für uns alle eine Inspiration."
Junge Lebensretterin wird für ihre Heldentat geehrt
Das Lavon Police Departement nutzte den Zwischenfall, um an alle Eltern zu appellieren, ihren Kindern Erste-Hilfe-Maßnahmen und "Techniken zur Rettung bei Erstickungsanfällen" beizubringen.
Leah wird in ihrer Stadt nun sogar für ihre Heldentat ausgezeichnet. Auch ihre Mutter ist begeistert von der schnellen Reaktion ihrer Tochter: "So sehr es mein Herz auch schmerzt, das zu sehen, ich bin so stolz auf sie", sagte Heather James gegenüber NBC News. Sie hatte sich während des Zwischenfalls in der Küche aufgehalten.
"Logan hat geschworen, nie wieder mit Süßigkeiten auf dem Trampolin zu springen", fügte James in Hinblick auf ihren Sohn hinzu.
