Brüder geraten aus kuriosem Grund in Streit - dann fliegen zwei echte Krokodile aus dem Fenster!

Alaska (USA) - Krokodile und Alligatoren in Alaska? Ja, das klingt ziemlich schräg. Was zwei Brüder im größten US-Bundesstaat mit ihren Reptilien gemacht haben, setzt dem ganzen aber noch die Krone auf!

Die Brüder Tyler und Rickey Lowe zofften sich so heftig, dass sie am Ende des Tages in Sträflingskleidung endeten. © Screenshot/YouTube/Alaska's News Source

So viel vorweg: Wie die Krokos in den Norden der USA gelangt sind, weiß niemand. Rickey (30) und Tyler (33) Lowe hatten auf alle Fälle jeder eine Panzerechse zu Hause. Zumindest bis vergangenen Donnerstag!

Wie Alaska's News Source unter Berufung auf eine Polizeiquelle berichtete, gerieten die Brüder in Streit. Stein des Anstoßes soll eine Anime-Serie gewesen sein.

Rickey und Tyler sollen dabei so sehr in Rage geraten sein, dass die Brüder nicht nur mit Worten aufeinander losgingen. Es wurde bizarr! Die Auseinandersetzung gipfelte nämlich darin, dass Tyler das Haustier seines jüngeren Bruders - einen echten Alligator - aus dem Fenster nach draußen in den Schnee warf.

Rickey rächte sich wiederum, packte das Krokodil seines großen Bruders und schmiss es der anderen Echse hinterher. Dann schnappte sich Rickey seinen Sohn (2) und verließ das Haus.