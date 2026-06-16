Paketbote nimmt Katze bei Zustellung einfach mit: Seine Begründung überrascht

Bakersfield - Die Bestellung bei einem Versandunternehmen sollte für eine Familie aus den USA mit Tränen enden: Bei der Zustellung der Lieferung griff sich der Paketbote plötzlich die Katze der Anwohner und verschwand. Seine Begründung überrascht.

Amazon-Bote Joshua Gonzales nahm bei einer Paket-Zustellung die Katze einer Familie mit. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/ktlanews

Anwohnerin Brenda Wilson hatte damals etwas beim Versandriesen Amazon bestellt, das Tage später durch Zusteller Joshua Gonzales zu ihrer Haustür gebracht wurde. Allerdings blieb es nicht beim Paketablegen.

Die Türklingelkamera der Familie nahm den Boten dabei auf, wie er Brendas Katze Junie hochhebt und mit dem Tier davonläuft. Für die Familie war der Diebstahl ein riesiger Schock.

Brenda erklärt gegenüber dem Sender KGET, dass sie "völlig fassungslos" über den Vorfall sei. Katze Junie sei bereits seit 2022 ein wichtiger Bestandteil ihrer Familie und würde schmerzlichst vermisst werden.

Gonzales, der inzwischen mit den Vorwürfen des Diebstahls konfrontiert wurde, hat eine unerwartete Begründung für seine Tat. Der Mann, der mittlerweile von Amazon gekündigt wurde, behauptet, dass das Tier eigentlich ihm gehöre und er es deshalb an sich nahm.

Er erklärt, dass er die Katze im vergangenen Jahr für seine Tochter adoptiert hätte und sie nun auf seiner üblichen Auslieferungsroute angetroffen hat.