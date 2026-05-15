Cafébesuch in Thailand endet in Tragödie: Vier Urlauber brechen zusammen - ein Toter

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Es sollte ein toller Urlaub in Thailand werden - doch ein Cafébesuch wurde für eine Gruppe indischer Touristen zum Albtraum.

Von Isabel Klemt

Phuket (Thailand) - Es sollte ein toller Urlaub in Thailand werden - doch ein Cafébesuch wurde für eine Gruppe indischer Touristen zum Albtraum.

Die Touristen wurden ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
Die Touristen wurden ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)  © 123rf/ joseh51

Wie die thailändische Tageszeitung khaosod berichtet, verloren vier indische Touristen am Samstagmorgen nach dem Besuch eines Cafés in Phuket unter bislang ungeklärten Umständen nacheinander das Bewusstsein.

Bei den Betroffenen handelt es sich um Kushagra Agarwal (†26), Rahul Agrawal, Rahul Agrawal (gleicher Vor- und Nachname) sowie Aman Agarwal.

Das Café-Personal alarmierte umgehend den Rettungsdienst, woraufhin die Urlauber in Krankenhäuser gebracht wurden.

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Nach Angaben der Polizei war bisher keiner der Männer in der Lage, eine Aussage zu machen.

Kushagra Agarwal erlag im Krankenhaus den Folgen des Vorfalls

Kushagra Agarwal erlag im Krankenhaus den Folgen des Vorfalls. (Symbolbild)
Kushagra Agarwal erlag im Krankenhaus den Folgen des Vorfalls. (Symbolbild)  © 123RF/sudok1

Laut dem Patong Hospital lagen Kushagra Agarwal und Rahul Agrawal zunächst im Koma und wurden später in ein anderes Krankenhaus verlegt.

Inzwischen bestätigten die Behörden den Tod des 26-jährigen Kushagra Agarwal. Der Zustand der drei weiteren Patienten soll mittlerweile stabil sein.

Eine Obduktion wurde angeordnet, um die genaue Todesursache zu klären.

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Zudem wurde die indische Botschaft über den Vorfall informiert. Die polizeilichen Ermittlungen dauern weiterhin an.

Titelfoto: Bildmontage: 123RF/ joseh51, 123RF/sudok1

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