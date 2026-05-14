Umstyling sorgt für Irritation: "Ist das dieselbe Person?"

Richmond (Virginia) - Er nutzt nicht nur die Schere, sondern auch KI: In seinem neuesten TikTok-Video greift Thai Nguyen aus Richmond, Virginia, in die Trickkiste, um seinen Kunden schon einmal zu frisieren - noch bevor er den ersten Schnitt gemacht hat.

Thai Nguyen legt sich bei seinem neuen Kunden mal wieder ins Zeug. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/nguyensteadycutting

Rund sechs lange Jahre will der Gast nicht mehr beim Friseur gewesen sein. Das erzählt er dem Haar-Influencer, kurz bevor es zur Sache geht. Kein Wunder, dass er zu diesem Zeitpunkt eine lange Mähne hat.

"Was hat dich so lange warten lassen?", hakt Nguyen nach. "Es war nervenaufreibend. Ich hatte keine kurzen Haare mehr seit ... für immer", witzelt der junge Mann.

Natürlich will der Friseur daraufhin wissen, was genau er machen soll. "Ich habe nicht wirklich eine Idee", gesteht sein Gast. Nguyen, der ihm zum Spaß auf einem KI-Bild einen raspelkurzen Schnitt verpasst hat, hält dem Kunden schließlich ein paar Model-Bilder unter die Nase.

Sein Gast wird daraufhin konkreter, wählt einen der vorgeschlagenen Haarschnitte aus. Endlich kann Nguyen ans Werk gehen. Doch eine Frage hat er noch.