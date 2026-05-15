Überraschender Vatertags-Fund im Landkreis Görlitz löst Polizeieinsatz aus

Waldhufen - Der Vatertag nahm für eine Herrenrunde aus dem Landkreis Görlitz am Donnerstag eine überraschende Wendung, als sie plötzlich auf einen ungewöhnlichen Gegenstand stießen. Kurz darauf musste die Polizei anrücken.

Dieses Mörsergeschoss wurde in Waldhufen entdeckt. © PD Görlitz

Die Gruppe hatte am Nachmittag gegen 17.15 Uhr ein Mörsergeschoss auf einem Feld bei Waldhufen entdeckt.

Alarmierte Beamten des Görlitzer Streifendienstes eilten sofort zum Fundort und sicherten den Bereich ab.