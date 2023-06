CDU-Politiker sorgt mit Wolfskostüm für jede Menge Spott! Das steckt dahinter

Der CDU-Politiker Thomas Diener (59) ist vor wenigen Tagen als Wolf verkleidet durch den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern gelaufen. © Fotomontage: Instagram/thomas_diener_hoppenbarg

Ein entsprechendes Video postete der 59-Jährige am Samstag auf seinem Instagram-Profil - so läuft er in dem Kostüm durch das Schloss, benutzt den Fahrstuhl, inspiziert einen Snackautomaten und arbeitet am Schreibtisch.

"Wolfsalarm im Schweriner Schloss", schrieb der Politiker selbst zu dem veröffentlichten Video. Was auf den ersten Blick hauptsächlich für Belustigung und Verwirrung sorgte, hat allerdings einen durchaus ernsten Hintergrund.

Am 19. April soll ein Mann in einem Waldstück im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte angeblich von einem Wolf attackiert und verletzt worden sein.

Landwirtschaftsminister Till Backhaus (64) dementierte die Gerüchte jedoch vehement und teilte mit, dass DNA- und Kotproben anschließend ergeben hätten, dass es sich stattdessen um einen Hund gehandelt habe.

Der Landtagsabgeordnete Diener wollte diese Erklärung aber offensichtlich nicht wahrhaben und durch seine ungewöhnliche Kostüm-Aktion auf den Vorfall aufmerksam machen.