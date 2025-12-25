Dank ChatGPT: Junge (6) überlebt lebensgefährlichen Tumor
Belgien - Dank ChatGPT konnte ein sechsjähriger Junge aus Belgien rechtzeitig operiert werden - und überlebte.
Wie die flämische Tageszeitung HLN berichtet, bemerkten die Eltern Ellen (39) und David (47) Anfang Dezember ungewöhnliche Symptome bei ihrem Sohn Nyo (6).
Zunächst gingen sie davon aus, dass es sich um eine Magen-Darm-Grippe handelte.
Doch als neben Kopfschmerzen und Übelkeit auch Doppelbilder, Schwindel, plötzliches Einschlafen und geistige Abwesenheit hinzukamen, wandten sie sich an ein KI-Tool, das ihnen dringend riet, ihr Kind sofort in ein Krankenhaus zu bringen.
In der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember stellten die Ärzte schließlich einen großen Tumor im hinteren Bereich des Hirnstamms fest. Dieser konnte wenig später erfolgreich entfernt werden.
Nyo steht ein langer Genesungsweg bevor
Dank des schnellen Eingreifens haben die Ärzte Nyos Leben retten können.
"Hätten wir noch ein paar Tage gewartet, wäre er heute vielleicht nicht mehr hier", sagte Ellen gegenüber HLN.
Nyo steht nun ein langer und schwieriger Kampf mit Chemotherapie und Bestrahlung bevor, wie seine Mutter auf Facebook mitteilt.
Täglich erhält er Besuche von Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Lehrern, Ärzten, Krankenschwestern, Psychologen und Pädagogen, die ihn in seiner Genesung unterstützen.
