Was Schwangere alles auf ihrer Pizza haben will, sorgt nicht nur bei ihrem Mann für Stirnrunzeln
USA - Viele Frauen hegen in ihrer Schwangerschaft die ulkigsten Gelüste, was das Essen betrifft. Eine Dame hat es bei der Pizza-Bestellung jedoch besonders auf die Spitze getrieben.
In einer öffentlichen Facebook-Gruppe, die den Titel "Restaurant Warriors" trägt, sorgte ein Beitrag für besonders große Aufmerksamkeit unter den Mitgliedern.
Auf dem geposteten Schnappschuss ist eine Bestellung einer Pizza für 17,99 US-Dollar zu erkennen. In welcher Schnellrestaurantkette und von wem genau diese geordert wurde, ist allerdings nicht ersichtlich. Interessant ist vor allem der Belag.
Extra viel Käse, Oliven, leichte Soße, Pilze, Hühnchen, karamellisierte Zwiebeln, Jalapeños, Bananenpaprika und Peperoni - ein wilder Mix, der so im Alltag sicherlich nicht oft bestellt wird.
Die Erklärung der äußerst ungewöhnlich zusammengestellten Zutaten folgt prompt weiter unten: "Alter, ja, ich weiß, es sieht verrückt aus, und du denkst wahrscheinlich: Wer ist dieser Typ? Ich bin der Typ, der eine hochschwangere Frau zu Hause hat", schreibt der Ehemann an die Mitarbeiter des Lokals.
Netz amüsiert über ulkige Pizza-Bestellung
"Ich höre auf, darüber nachzudenken, was sie will. Ich habe Angst vor ihr und ehrlich gesagt solltest du das auch haben. Ich verspreche, das ist ein Befehl. Danke und viel Glück", witzelt der unbekannte Verfasser weiter.
Mit ihrer überaus kuriosen Pizza-Bestellung hat die werdende Mutter nicht nur bei den Angestellten, sondern auch bei einigen Facebook-Usern für überraschte Gesichter gesorgt.
"Der Typ hat keine Pizza bestellt, er hat einen Hilferuf abgesetzt", meint ein Nutzer, aus dem Beitrag herauszulesen.
"Ich weiß, er ist dein Ehemann. Aber du musst ihn noch mal heiraten", lobt eine weitere Person das Handeln des Bestellers.
Bleibt für das Paar nur zu hoffen, dass das Warten auf das Baby bald ein Ende haben wird - und damit auch die Essensgelüste der Frau bald Geschichte sind.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Facebook/Restaurant Warriors (Public), 123RF/ galitskaya