Was Schwangere alles auf ihrer Pizza haben will, sorgt nicht nur bei ihrem Mann für Stirnrunzeln

USA - Viele Frauen hegen in ihrer Schwangerschaft die ulkigsten Gelüste, was das Essen betrifft. Eine Dame hat es bei der Pizza-Bestellung jedoch besonders auf die Spitze getrieben.

Kein Scherz: Diese Bestellung ging bei einem Pizza-Lieferanten ein. © Screenshot/Facebook/Restaurant Warriors (Public)

In einer öffentlichen Facebook-Gruppe, die den Titel "Restaurant Warriors" trägt, sorgte ein Beitrag für besonders große Aufmerksamkeit unter den Mitgliedern.

Auf dem geposteten Schnappschuss ist eine Bestellung einer Pizza für 17,99 US-Dollar zu erkennen. In welcher Schnellrestaurantkette und von wem genau diese geordert wurde, ist allerdings nicht ersichtlich. Interessant ist vor allem der Belag.

Extra viel Käse, Oliven, leichte Soße, Pilze, Hühnchen, karamellisierte Zwiebeln, Jalapeños, Bananenpaprika und Peperoni - ein wilder Mix, der so im Alltag sicherlich nicht oft bestellt wird.



Die Erklärung der äußerst ungewöhnlich zusammengestellten Zutaten folgt prompt weiter unten: "Alter, ja, ich weiß, es sieht verrückt aus, und du denkst wahrscheinlich: Wer ist dieser Typ? Ich bin der Typ, der eine hochschwangere Frau zu Hause hat", schreibt der Ehemann an die Mitarbeiter des Lokals.