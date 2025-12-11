Dicke Fotopanne in kolumbianischen Hotel: Das bringt jeden Kölner auf die Palme

Kolumbien - Kölle, du musst jetzt ganz stark sein! Im Netz macht derzeit ein Gemälde die Runde, das falscher nicht benannt werden kann.

Altstadt, Schiffe der "KD" und der Kölner Dom zieren das Bild unter der Bezeichnung "Düsseldorf - Germany". © Screenshot/Reddit/r/cologne

Aufgenommen worden sein soll das Foto in einem kolumbianischen Hotel.

In dem gezeigten Bild inklusive blauem Holzrahmen sind sowohl die Kölner Altstadt als auch zwei Schiffe der bekannten "KD"-Flotte zu sehen.

Das besondere Highlight: Das Kölner Wahrzeichen - der Kölner Dom! Nur scheint sich dieses Panorama offensichtlich nicht bis nach Südamerika herumgesprochen zu haben.

Denn statt der richtigen Stadt steht am linken oberen Bildrand tatsächlich "Düsseldorf - Germany!

Totaler Blackout oder absichtlicher Spaß, um die Kölsche Lück aufs Korn zu nehmen? In den Kommentaren sind sich die User jedenfalls einig: Humorvolle Provokation.