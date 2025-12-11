 2.228

Mutter zeigt Tochter Fotos aus ihren Uni-Zeiten: Kommentar der Kleinen ist brutal ehrlich

Wer war hier wohl entsetzter - Mutter oder Tochter? Gewinner ist in jedem Fall das amüsierte Instagram-Publikum.

Von Christian Norm

USA - Wer war hier wohl entsetzter - Mutter oder Tochter? Sadie Clements aus den USA hatte einige alte Fotos aus Uni-Zeiten beim Aufräumen wiedergefunden - und vor allem ihrem Mann Caleb gezeigt. Doch als die Bilder auf dem Schreibtisch verteilt herumlagen, wagte auch Clements Tochter Phoebe (4) einen Blick darauf. Was sie kurz darauf zu ihrer Mutter zu sagen hatte, war brutal ehrlich.

Phoebe (4) blätterte in den alten Uni-Fotos ihrer Mutter Sadie Clements - und hatte Vernichtendes dazu zu sagen.
Phoebe (4) blätterte in den alten Uni-Fotos ihrer Mutter Sadie Clements - und hatte Vernichtendes dazu zu sagen.  © Bildmontage: Instagram/Screenshots/sadiejoclements

Seit Anfang der Woche geht das Video, in dem sich Mutter und Tochter über die alten Fotos unterhalten, auf Instagram viral. Grund dafür ist vor allem das, was die Vierjährige sagt.

"Sehe ich noch so aus, wie da", will Clements von ihrem Mädchen wissen. "Nein, nicht wirklich", antwortet Phoebe zunächst noch diplomatisch. Dummerweise hakt ihre Mutter noch einmal nach: "Was sieht anders aus?"

"Na ja, auf dem Foto siehst du einfach hübsch aus (...) Aber jetzt nicht mehr", knallt das Kleinkind seiner Mama hin. Kurz darauf bricht die Aufnahme abrupt ab.

Vater soll Baby ins Bett bringen: Was Mutter dann auf Babyfon-Video sieht, amüsiert so viele
Kurioses Vater soll Baby ins Bett bringen: Was Mutter dann auf Babyfon-Video sieht, amüsiert so viele

Dem Insta-Publikum reicht das Material aber auch so, um sich zu amüsieren. So sind in den ersten drei Tagen bereits mehr als 780.000 Klicks zusammengekommen.

Newsweek hakte allerdings noch einmal bei Clements nach, wollte diese Woche mehr über den kuriosen Moment erfahren.

Virales Instagram-Video zeigt kuriosen Dialog zwischen Mutter und Tochter

Phoebe (4) hält eines der Bilder in die Luft, auf dem ihre Mutter ihrer Meinung nach noch hübsch aussieht. Sadie Clements veröffentlichte dieses alte Foto von 2010 auf ihrer TikTok-Seite.
Phoebe (4) hält eines der Bilder in die Luft, auf dem ihre Mutter ihrer Meinung nach noch hübsch aussieht. Sadie Clements veröffentlichte dieses alte Foto von 2010 auf ihrer TikTok-Seite.  © Bildmontage: Instagram/Screenshot/sadiejoclements, TikTok/Screenshot/clements089

"Ich habe sie meinem Mann gezeigt", sagte sie gegenüber dem US-Magazin. "Wir haben uns im Studium kennengelernt, und ich glaube, er hat sie noch nie gesehen", fügte Clements hinzu.

Als erfahrene Grundschullehrerin konnte sie mit der Situation aber routiniert umgehen. "Ich musste einfach lachen, weil sie recht hatte", gab die US-Amerikanerin zu.

Phoebe sei hingegen wirklich "geschockt" gewesen, habe nicht glauben können, wie sie früher ausgesehen habe, so Clements.

Dicke Fotopanne in kolumbianischen Hotel: Das bringt jeden Kölner auf die Palme
Kurioses Dicke Fotopanne in kolumbianischen Hotel: Das bringt jeden Kölner auf die Palme

Trotz allem war sich die Mutter nicht zu schade, das Video zu veröffentlichen. "Unzählige Leute - hauptsächlich Frauen - teilen ihre Geschichten über urkomische und unpassende Dinge, die ihre Kinder zu ihnen gesagt haben."

Dem wollte sie wohl in nichts nachstehen.

Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/sadiejoclements

Mehr zum Thema Kurioses: