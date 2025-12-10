Vater soll Baby ins Bett bringen: Was Mutter dann auf Babyfon-Video sieht, amüsiert so viele
Virginia (USA) - Diese Kombination funktioniert bei ihnen immer genau dann nicht, wenn ihre Eltern es unbedingt wollen. Zwar sind Babys den meisten Tag damit beschäftigt zu schlafen. Doch natürlich nie dann, wenn Mama und Papa Zeit für sich haben wollen. Jillian Murphy und ihr Mann Sean aus Virginia bilden da keine Ausnahme. Wie sie sich allerdings gegenseitig vor Schwierigkeiten warnen, sorgt seit ein paar Tagen für Gelächter auf TikTok.
In einem viralen Video bittet Murphys Mann nämlich sehr kreativ um Hilfe. Zu sehen ist in dem Clip der Monitor der Babyfon-Kamera. Doch statt eines selig schlafenden Säuglings bekommen die User etwas ganz anderes zu Gesicht: einen zweiten Monitor.
Denn weil sein drei Monate altes Töchterchen Mackenzie nicht einschlafen will, hält Sean einfach sein Handy in die Kamera, auf dem in Großbuchstaben "SOS" steht.
Darüber kann sich nicht nur die Mama amüsieren, sondern auch viele TikTok-User. Mehr als eine halbe Million Klicks sind seit dem Wochenende zusammengekommen.
Was sie dachte, als Sean die kuriose SOS-Warnung ins Bild hielt, hat die US-Amerikanerin jetzt in einem Interview mit Newsweek verraten.
Virales TikTok-Video zeigt kuriosen Hilferuf des Papas
Tatsächlich sei sie nicht überrascht gewesen, den "Hilferuf" zu sehen, erzählte Murphy. "Das ist unsere universelle Botschaft, wenn unsere Tochter nicht schlafen will oder wir überfordert sind", erklärte sie gegenüber dem US-Magazin.
Für die Mutter war dieser Moment also nicht wirklich neu. Sie sei aber "froh gewesen, dass ich es filmen konnte, damit es auch andere sehen konnten".
Eigentlich hätte Murphy an dem Freitagabend ihr traditionelles Ritual "Sushi & Cider" mit Sean abhalten wollen. Daraus wurde jedoch zunächst nichts, weil Mackenzie wach bleiben wollte.
Zumindest kann sich ihre Mama inzwischen über etwas anderes amüsieren.
"Es war lustig zu sehen, wie alle ihre Partner verlinkt haben", sagte sie über den Erfolg des Videos - und fügte hinzu: "Man merkt dadurch, wie nachvollziehbar das ist und dass wirklich alle mit einem Neugeborenen ähnliche Erfahrungen machen!"
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/jill.murphy