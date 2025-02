"Die Ermittlungen laufen": Sprach-Lern-App Duolingo erklärt Maskottchen "Duo" für tot

Doch diese Liebe schien lange Zeit nur einseitig zu sein, bis zu einem schicksalshaften Tag, an dem ein Video veröffentlicht wurde. Darin wurden die Sängerin und das Maskottchen Hand in Hand in der Öffentlichkeit gesehen.

Mit einem Post auf all ihren Kanälen in den sozialen Medien informiert das Unternehmen "Duolingo" über das plötzliche Ableben seines geliebten Maskottchens.

In unzähligen Videos himmelt die grüne Eule die Sängerin Dua Lipa (29) an. Nach einiger Zeit kam es dann endlich zu einem Treffen zwischen den beiden. © Fotomontage: tiktok.com/@duolingo

In den Kommentaren unter dem Post auf der Social-Media-Plattform X sind Fans zutiefst bestürzt.

Ein User schreibt: "Der Bruder verbrachte seine letzten Tage damit, mich daran zu erinnern, Französisch zu lernen, und ich habe ihn ignoriert … Ich werde mich niemals davon erholen können."

Auch unzählige andere Nutzer posteten Screenshots der App, auf denen zu sehen war, dass sie diese seit mehreren Tagen nicht mehr genutzt haben. Sie schrieben: "Es ist meine Schuld, es tut mir leid, Duo." Wie es mit der App Duolingo weitergeht, ist derzeit noch nicht bekannt.

Übrigens: In dem Statement des deutschen Duolingo-Kanals wird im letzten Satz nicht auf die Sängerin Dua Lipa, sondern auf den niederländischen Sänger Joost Klein (27) verwiesen.

Gerade in der Zeit, in der Joost Klein an den Eurovision Song Contest 2024 teilnahm, traten er und "Duo" immer wieder in gemeinsamen Videos auf der Social-Media-Plattform TikTok auf.