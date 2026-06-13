Vater und Tochter kaufen alte Nähmaschine: Im Inneren finden sie dann einen Brief

Großbritannien - Als Paul Seddon und seine Tochter (17) in einem Antiquitätenladen eine alte Nähmaschine kauften, ahnten sie nicht, dass der alte Gegenstand ein Geheimnis in sich trug.

Paul Seddon und seine Tochter hatten dieser Singer-Nähmaschine in einem Antiquitätengeschäft erworben. Eigentlich wollte die beiden sie für ein Kunstprojekt umbauen, doch eine Entdeckung sollte sie stoppen. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/mrsnickettscurios

"Ich hatte die Nähmaschine in einem kleinen Antiquitätengeschäft in Felsted gekauft, mit der Absicht, den Holzsockel als Rahmen zu verwenden – das hatte ich schon früher so gemacht", erinnert sich Paul gegenüber Newsweek.

Als er und seine Tochter dann den Boden der Nähmaschine öffneten, fiel ihnen ein Brief entgegen. Auf dem Schriftstück hatte eine unbekannte Person die Geschichte der Maschine nachkonstruiert.

"Diese Singer-Nähmaschine wurde im Jahr 1885 hergestellt", heißt es auf dem Zettel. "Sie wurde möglicherweise in Clydebank, Schottland, gefertigt, doch das Unternehmen Singer produzierte in Ländern auf der ganzen Welt."

Demnach war die Nähmaschine im Besitz einer gewissen Amy Louise Dutton, die 1891 in Edmonton geboren wurde.

"Man kann nur erahnen, wie viele Dinge Amy an ihrer Nähmaschine in ihrem kleinen Reihenhaus aus der Edwardianischen Zeit in der Forest Road in Edmonton gefertigt hat", schreibt der unbekannte Autor weiter. "Sicherlich wurde sie auch genutzt, um Wimpelketten herzustellen, die zur Feier des Endes des Zweiten Weltkriegs von Haus zu Haus gespannt wurden."