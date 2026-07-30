Maklerin zeigt Kunden ein Haus: Als sie die Garage öffnet, folgt der Schock
Lewisville (USA) - Der Rundgang in einer Immobilie nahm für eine Frau aus Texas eine schockierende Wendung: Als die Maklerin dem Wunsch der Kunden, die Garage zu besichtigen, nachkommen wollte, ahnte sie nicht, was hinter der Tür auf sie wartete ...
Victoria D. Kelderman wollte am vergangenen Samstag einem Paar ein Haus in Lewisville zeigen. Der Rundgang verlief zunächst äußerst erfolgreich und die Kunden zeigten großes Interesse an der Immobilie.
Schließlich wollte das Paar wissen, ob dessen zwei Autos in die Garage passen würden. Bereitwillig führte Victoria ihre Kunden zum Anbau und wollte den Raum betreten, als es plötzlich passierte:
Die Maklerin wusste nicht, dass direkt hinter der Tür ein großes Loch im Garagenboden auf sie wartete und stürzte vor den Augen der Hausinteressenten hinein.
Gegenüber Newsweek berichtet sie, dass alles "unglaublich schnell" geschehen war. "Es gab am Garagentor keinen Hinweis auf eine Gefahr, und ehe ich mich versah, war ich komplett in einem Loch im Boden verschwunden."
Sie begriff erst, was geschehen war, als sie den Schrei ihrer Kundin vernahm. "Mein erstes Gefühl war tatsächlich Scham. Ich versuchte sofort, so zu tun, als wäre alles in Ordnung." Doch die Schmerzen, die von ihrem linken Fuß bis in die Hüfte und in den oberen Rücken schossen, konnte sie nicht ignorieren.
Maklerin stürzt bei Haustour in tiefes Loch
Beim Sturz in das etwa 1,50 Meter tiefe Loch war ihr rechter Fuß tiefer auf dem unebenen Boden gelandet, wodurch ihre linke Körperseite deutlich mehr vom Aufprall abbekam.
Mithilfe ihrer Kunden konnte Victoria sich anschließend aus dem Loch befreien. "Nach dem Sturz sprachen wir weiter über die Häuser, die sie in Betracht zogen, weil ich versuchte, die Situation durchzustehen." Erst im Feierabend und als das Adrenalin nachließ, bekam die Maklerin das ganze Ausmaß des Vorfalls zu spüren. "Ich brach in Tränen aus", erinnert sie sich.
Nach einem kurzen Besuch in der Notaufnahme gab es zumindest Entwarnung, dass Victoria sich keine schlimmeren Verletzungen zugezogen hatte. Die Schmerzen in Knöchel, Hüfte, Wirbelsäule und Nacken plagten sie aber vorerst noch eine Weile.
Obwohl ihr der Vorfall äußerst peinlich ist, kann sie mittlerweile darüber lachen und ließ es sich nicht nehmen, das Ganze im Internet öffentlich zu machen. Allein auf Instagram wurde ihr Beitrag über eine Million Mal angeklickt.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/victoriadeleon87