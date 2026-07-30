Maklerin zeigt Kunden ein Haus: Als sie die Garage öffnet, folgt der Schock

Lewisville (USA) - Der Rundgang in einer Immobilie nahm für eine Frau aus Texas eine schockierende Wendung: Als die Maklerin dem Wunsch der Kunden, die Garage zu besichtigen, nachkommen wollte, ahnte sie nicht, was hinter der Tür auf sie wartete ...

Bei einer Haustour stürzte eine Maklerin aus Texas in ein tiefes Loch. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/victoriadeleon87

Victoria D. Kelderman wollte am vergangenen Samstag einem Paar ein Haus in Lewisville zeigen. Der Rundgang verlief zunächst äußerst erfolgreich und die Kunden zeigten großes Interesse an der Immobilie.

Schließlich wollte das Paar wissen, ob dessen zwei Autos in die Garage passen würden. Bereitwillig führte Victoria ihre Kunden zum Anbau und wollte den Raum betreten, als es plötzlich passierte:

Die Maklerin wusste nicht, dass direkt hinter der Tür ein großes Loch im Garagenboden auf sie wartete und stürzte vor den Augen der Hausinteressenten hinein.

Gegenüber Newsweek berichtet sie, dass alles "unglaublich schnell" geschehen war. "Es gab am Garagentor keinen Hinweis auf eine Gefahr, und ehe ich mich versah, war ich komplett in einem Loch im Boden verschwunden."

Sie begriff erst, was geschehen war, als sie den Schrei ihrer Kundin vernahm. "Mein erstes Gefühl war tatsächlich Scham. Ich versuchte sofort, so zu tun, als wäre alles in Ordnung." Doch die Schmerzen, die von ihrem linken Fuß bis in die Hüfte und in den oberen Rücken schossen, konnte sie nicht ignorieren.