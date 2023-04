Die Polizei, Dein Freund und Verar...er: Nehmt die Ordnungshüter heute lieber nicht zu ernst!

Deutschland - Hunde machen sich als Spürnasen im Polizeidienst ja bereits bestens. Und weil das mit den Vierbeinern bei der Polizei so gut funktioniert, sollen nun auch Katzen bei den Ordnungshütern ran. Wer jetzt verwundert die Stirn in Falten legt, hat den richtigen Riecher. April, April heißt es am Sonnabend auch beim Auge des Gesetzes.

Den 1. April, an dem mit Scherzen der ein oder andere in den Beginn des vierten Monats im Kalender geschickt wird, macht auch vor den deutschen Polizeidirektionen nicht Halt.

Keine Bange, Informationsdienste der Polizei bleiben kostenfrei. (Symbolbild). © 123RF / robson309

In Zeiten von Payment-Portalen wie OnlyFans oder Journalismus gegen Bezahlung scheint auch die Polizei auf den News-Service gegen Geld aufzuspringen. So lässt sich das Twitter-Posting der Polizei Ludwigsburg (in Baden-Württemberg) deuten.

Dort soll künftig Polizei LB Plus - ein kostenpflichtigen Service offeriert werden.

Für 9,99 Euro, soll es Hinweise, Gefahrenmeldungen, etc. geben. Das Angebot ist monatlich kündbar, bezahlt werden kann via PayPal, per Lastschrift oder mit Kreditkarte.

Doch auch hier stellt sich bei näherer Betrachtung heraus, dass es sich um einen Aprilscherz handelt.

Ihr solltet am heutigen Sonnabend also ausnahmsweise mal nicht alles für bare Münze nehmen, was die Polizei im Netz so von sich gibt.