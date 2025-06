Mann entdeckt altes Bild seines toten Vaters: Was auf der Rückseite steht, macht ihn sprachlos

Diese jahrzehntealten Bilder postete der Reddit-User in seinem Beitrag. Zu sehen sind sein Vater Joe Senior und seine Mutter Sherry zu Highschool-Zeiten. © Bildmontage: Screenshot/Reddit (2)

Auf Reddit teilte der US-Amerikaner zwei Bilder seines Vaters, der ebenfalls Joe hieß, aus früheren Zeiten. Das eine Foto zeigt Joe Senior am Hochzeitstag neben seiner Ehefrau, auf dem anderen ist eine Porträtaufnahme aus Highschool-Zeiten zu sehen.

Doch Letztere barg lange Zeit ein kleines "Geheimnis", denn auf der Rückseite des jahrzehntealten Schnappschusses stand eine rührende Botschaft geschrieben. "Ich habe nie realisiert, dass hinten etwas draufstand", schrieb Joe in seinem Beitrag.

Die in blauer Schrift verfassten Worte sind Joe Juniors Mutter Sherry gewidmet, welche Joe Seniors große Liebe war: "An meinen Schatz, ich liebe dich sehr und werde das immer tun. Ich hoffe, wir können weiterhin so viel Spaß haben wie jetzt und hoffe, wir werden eines Tages heiraten, okay. In Liebe, Joe."

Die wunderbare Liebesgeschichte zwischen den beiden begann bereits zu Schulzeiten. "Meine Mutter erzählte mir, als er [Joe Senior, Anm. d. Red] mit seinen roten Haaren ins Klassenzimmer kam, sah sie ihre Freundin an und sagte: 'Er gehört mir'", offenbarte der Reddit-User gegenüber Newsweek.