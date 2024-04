21.04.2024 19:19 Dieb versucht zu fliehen und scheitert: Was er stehlen wollte, ist kurios!

In einem Supermarkt in Stendal versuchte am Freitag ein 47-Jähriger Ware zu klauen. Worauf er es abgesehen hatte, lässt Fragen offen.

Von Sophie Marie Kemnitz

Ein Ladendetektiv beobachtete den Täter dabei, wie dieser die Waren in seiner Jackentasche verschwinden ließ. Nach Angaben des Polizeireviers Stendal versuchte der Detektiv den Beschuldigten auf den Diebstahl anzusprechen, dieser stritt seine Tat ab. Wenig später versuchte er zu fliehen und rannte in Richtung Ausgang, wo er jedoch am Türrahmen hängenblieb und stürzte. Nachdem der tollpatschige Mann erneut auf den Diebstahl angesprochen wurde, offenbarte er das Diebesgut. Hierbei handelte es sich lediglich um drei Packungen Pfeffer! Was der Dieb mit so viel Pfeffer vorhatte, bleibt ein Rätsel.

Titelfoto: 123rf/footoo