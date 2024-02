Diesem Muskelpaket macht keiner so schnell was vor: Verrückt wird es, wenn man sein Alter erfährt

Chongqing (USA) - Wenn man Zou Heping auf der Straße trifft, könnte man meinen, vor einem steht ein fitter Anfang Dreißigjähriger, dessen Körper vor Muskeln nur so strotzt. Doch der Mann aus dem Südwesten Chinas hat deutlich mehr Jahre auf dem Buckel als sein Äußeres vermuten lässt ...

Wenn man Zou Heping turnen sieht, kann man nicht glauben, dass der Mann aus China bereits Großvater ist. © Bildmontage/Screenshot/Weibo/大米Video

Handstand, akrobatische Übung am Reck oder Bergsteigen: was selbst manchen Jungspunden an die Substanz geht, scheint für Zou Heping eine Leichtigkeit zu sein. Der Mann aus der chinesischen Stadt Chongqing ist im Internet eine kleine Sensation, denn er kann mit seinen 70 Jahren locker bei deutlich jüngeren Sportlern mithalten.

Sein Geheimnis? Sport, Sport und nochmal Sport - und das am besten in der Natur.

"Das Leben liegt im Laufen, und das Wichtigste ist, sich zu bewegen, die eigene Fitness zu bewahren und einen guten Lebensstil zu entwickeln", erklärt der muskelbepackte Großvater in einem Interview.

Von Fitness-Studios hält Zou allerdings nur wenig. Er setzt auf Training an der frischen Luft mit allem, was Mutter Natur zu bieten hat.