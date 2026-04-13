Dieser Teddy hatte es in sich: Ermittler finden Tausende Euro im Bauch

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Niederländische Ermittler haben im Inneren eines Teddybären einen ungewöhnlichen Fund gemacht.

Von Isabel Klemt

Niederlande - Niederländische Ermittler haben im Inneren eines Teddybären einen ungewöhnlichen Fund gemacht.

Die Ermittler holten etliche 50-Euro-Scheine aus dem Teddy, die zwischen dem Futter versteckt worden waren.
Die Ermittler holten etliche 50-Euro-Scheine aus dem Teddy, die zwischen dem Futter versteckt worden waren.  © Facebook/Screenshot/Politie Basisteam Westelijke Mijnstreek

Wie Politie Basisteam Westelijke Mijnstreek berichtet, wurde vergangene Woche in einem Postsortierzentrum der DHL nahe des Flughafens Aachen-Maastricht ein merkwürdiges Paket von einem Mitarbeiter entdeckt.

In diesem war "ein süßer und weicher Teddybär [...] Doch bei einer kurzen Begutachtung des Stofftiers wirkte der Bär etwas … verdächtig", schrieb die Polizei.

Die Beamten fanden an einigen Stellen etwas Ungewöhnliches und entdeckten am Kopf und Rücken auffällige Nähte - Hinweise darauf, dass der Bär wieder verschlossen worden war.

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Der Bär wurde geöffnet und entpuppte sich als wertvoller Schatz. Denn in ihm versteckt waren etliche gefaltete, echte 50-Euro-Scheine. Satte 50.000 Euro.

Das Geld wurde beschlagnahmt und wird nun von der Kriminalpolizei untersucht.

Wer hinter dem Paket steckt und wer als Empfänger vorgesehen war, wird noch ermittelt.

Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshot/Politie Basisteam Westelijke Mijnstreek

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