Dieser Teddy hatte es in sich: Ermittler finden Tausende Euro im Bauch
Niederlande - Niederländische Ermittler haben im Inneren eines Teddybären einen ungewöhnlichen Fund gemacht.
Wie Politie Basisteam Westelijke Mijnstreek berichtet, wurde vergangene Woche in einem Postsortierzentrum der DHL nahe des Flughafens Aachen-Maastricht ein merkwürdiges Paket von einem Mitarbeiter entdeckt.
In diesem war "ein süßer und weicher Teddybär [...] Doch bei einer kurzen Begutachtung des Stofftiers wirkte der Bär etwas … verdächtig", schrieb die Polizei.
Die Beamten fanden an einigen Stellen etwas Ungewöhnliches und entdeckten am Kopf und Rücken auffällige Nähte - Hinweise darauf, dass der Bär wieder verschlossen worden war.
Der Bär wurde geöffnet und entpuppte sich als wertvoller Schatz. Denn in ihm versteckt waren etliche gefaltete, echte 50-Euro-Scheine. Satte 50.000 Euro.
Das Geld wurde beschlagnahmt und wird nun von der Kriminalpolizei untersucht.
Wer hinter dem Paket steckt und wer als Empfänger vorgesehen war, wird noch ermittelt.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshot/Politie Basisteam Westelijke Mijnstreek