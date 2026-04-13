Tragödie beim Camping-Trip: 24-jähriger Deutscher stirbt im Zelt

Augustenborg (Dänemark) - Ein Campingausflug unter Freunden in Dänemark endete am Samstag für einen 24-jährigen Deutschen tragisch .

Der 24-Jährige war von seinen drei Freunden leblos im Zelt aufgefunden worden. (Symbolfoto) © 123RF/oixxo

Wie die dänische Zeitung JydskeVestkysten berichtet, wurde ein 24-jähriger Deutscher während eines gemeinsamen Campingausflugs von seinen drei Freunden leblos aufgefunden.

Die Männer, die zusammen mit ihm im Waldgebiet zelteten, alarmierten umgehend die Rettungskräfte. Diese konnten jedoch nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen.

Kurz darauf trafen Polizei, Spurensicherung sowie ein Gerichtsmediziner ein und untersuchten das umliegende Waldgebiet.

Nach ersten Erkenntnissen gibt es derzeit keine Hinweise auf ein Verbrechen, da am Körper des 24-Jährigen keine Verletzungen erkennbar sind.