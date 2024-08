Dieses Tier gehört da definitiv nicht hin! Mann macht kuriosen Fund

Was man nicht so alles in einem Wald findet ... (Symbolbild) © 123RF/nataliiayankovets

Wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Montag zu dem außergewöhnlichen Fund mitteilte, hatte der Anrufer die Schlange am Abend des zurückliegenden Freitags bemerkt und danach am Samstagmorgen die Beamten in Kenntnis gesetzt.

Die Einsatzkräfte fuhren zum beschriebenen Ort und konnten dort in der Tat das Tier feststellen.

Nach einer Rücksprache mit einer Fachstelle wurde dieses letztendlich als Königspython identifiziert und mithilfe des Feuerwehrkommandanten von Mindelheim auf die Polizeidienststelle transportiert.

Von dort brachten die Beamten die nicht aggressive Python dann in den Reptilienzoo nach Füssen.