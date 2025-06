Frau vermisst Ehering seit 20 Jahren: Als Wahrheit ans Licht kommt, muss sie weinen

Gainesville (Georgia) - 20 Jahre lang stellte sie sich immer wieder dieselbe Frage: "Wo ist er nur abgeblieben?" Dana Popham (50) aus Gainesville in Georgia hat vor 30 Jahren ihren Mann geheiratet. Doch nach zehn glücklichen Ehejahren verschwand ihr Ehering spurlos. Erst vor wenigen Tagen konnte das Rätsel um das Liebessymbol endlich gelöst werden.

Beim TikTok-Publikum kommen so viele Emotionen bestens an. 3,5 Millionen Klicks hat der kuriose Clip bisher erreicht, dazu mehr als 300.000 Likes.

Voller Freude steckt sie sich das lange verschollene Schmuckstück wieder an, gibt ihrem Mann kurz darauf einen Kuss. Nachdem sich die 50-Jährige wieder gefangen hat, hält sie den Ehering noch einmal freudestrahlend in die Kamera.

In einem seit Anfang der Woche viral gehenden TikTok-Video weint Popham vor Glück. Ihr Ehering, der teilweise von Staubfusseln verdeckt ist, liegt auf dem Badezimmerboden.

Dana Popham (50) ist so stolz! Ihr Ehering ist nach 20 Jahren wieder zurück. © TikTok/Screenshot/danapopham

Schon damals sei sie der Meinung gewesen, den Ring irgendwo im Badezimmer verloren zu haben, sagte die vierfache Mutter diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

Hauptverdächtiger: der Einbauschrank. Den Spalt darunter habe sie damals mit einer Taschenlampe untersucht, aber nichts finden können, erklärte Popham dem US-Magazin.

"Weil der Ring verschwunden war, habe ich immer noch gehofft, er könnte vielleicht dort unten sein", fügte sie hinzu. Schließlich war es nach 20 Jahren endlich so weit: Popham und ihr Mann beschlossen, das Badezimmer zu renovieren - und den Einbauschrank abzumontieren.

Dann sahen sie den Ring, der am hintersten Ende unter dem Schrank an der Badezimmerwand lag. "Es gibt keine logische Erklärung dafür, wie er dort unten hingeflogen sein konnte, geschweige denn an die Wand gerollt, wo er lag", sagte Popham.

Am Ende zählt für sie aber nur das Ergebnis: Ihr "Schatz" ist endlich wieder da.