Dreijährige schneidet sich selbst die Haare: Die Reaktion des Vaters ist zuckersüß

Kalifornien (USA) - Wenn es abends verdächtig still im Kinderzimmer ist, werden viele Eltern erst recht hellhörig. So auch Amanda (32) und Patrick Hawkins (36) aus Kalifornien. Die Hoffnung, dass ihre acht (!) Kinder schlafen würden, wurde jäh zunichtegemacht, als sie feststellten, dass ihre Tochter Juniper (3) andere Pläne hatte.

"Friseurin" Juniper (3) hat sich "verschnitten". Das Ergebnis: Die langen Haare sind wie Kraut und Rüben. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/hollymellissamae

Zum Entsetzen ihrer Eltern hatte die Kleine "Friseurin" an sich selbst gespielt. In einem kuriosen Video vom vergangenen Wochenende ist die Misere zu sehen.

Wild und natürlich vollkommen ungleichmäßig hat sich die Dreijährige die Haare abgeschnitten. Während Juniper vorne einen halben Pony trägt, sieht es hinten wie Kraut und Rüben aus. In zahlreichen Stufen sind die Haare ab.

Dass in diesem Moment nicht mehr ans Schlafen zu denken ist, versteht sich von selbst. Umringt von ihren zahlreichen Geschwistern, macht Juniper ein sehr bedröppeltes Gesicht, während ihr Papa den "Schaden" begutachtet.

Im Hintergrund fallen schließlich die ersten unqualifizierten Kommentare. So schlägt eine von Junipers Schwestern vor, dass sie in Zukunft eine Perücke tragen könne. Die Antwort ihres Vaters fällt ungleich herzlicher aus: "Sie sieht immer noch wunderschön aus", erklärt er, während er seine Hobby-Friseurin auf den Arm nimmt.

Das kommt auf TikTok sehr gut an.