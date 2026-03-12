Zweijährige packt nachts ihre Sachen, um zu Eltern zu gehen: Was sie dann tut, amüsiert so viele
Norwegen - Nachts allein zu schlafen, ist für Kleinkinder oft kein Zuckerschlecken. Die meisten von ihnen ziehen deshalb oft mitten in der Nacht um. Bei Sabrina (2) aus Norwegen ist es inzwischen nahezu Standard, dass sie gegen 1 Uhr morgens ihre Sachen packt, um damit zu ihren Eltern zu wechseln. Dank eines Babyfon-Videos sorgen ihre nächtlichen Umzüge jetzt für gleich zwei virale Hits auf TikTok. Der Grund: In Video 1 sorgt ein Detail für Gelächter, in Video 2 wird es noch einmal übertroffen.
Wer will schon nachts allein sein? Sabrina sicherlich nicht. Doch auch den Weg zu ihren Eltern schafft sie derzeit nicht allein. Deshalb ist in einem Babyfon-Video zu sehen, wie sie ein Kuscheltier, einen Trinkbecher und weitere Sachen aus ihrem Zimmer mitnimmt.
Ein Detail irritiert aber nicht nur ihrer Mutter Linea Walldén (28), sondern auch die TikTok-User. Die Zweijährige schleppt nämlich auch eine kleine Zimmerpflanze mit.
"Warum denn auch die Pflanze?", fragt ihre Mutter im Kommentar neben dem kuriosen Clip - und hängt noch ein Tränen lachendes Emoji an. Diese Frage stellen sich auch andere - amüsieren sich zeitgleich aber köstlich.
So sind seit Anfang der Woche bereits 1,1 Millionen Klicks zusammengekommen. Dass es noch lustiger und schneller mit den Klickzahlen geht, beweist unterdessen der neuere Clip vom Mittwoch.
Die kleine Sabrina landet in einer Woche zwei virale Hits
Darin hört Sabrina nämlich selbst für ihre Verhältnisse nicht damit auf, Sachen für den "Umzug" zu den Eltern zu horten. Sogar ihre Nachttischlampe soll diesmal mitkommen.
"An diesem Punkt könnte sie als Nächstes Möbel mitbringen", amüsiert sich ihre Mutter im Kommentar neben dem Clip. Der schlägt unterdessen voll ein.
So kommen nach nur einem Tag seit der Veröffentlichung bereits 1,8 Millionen Klicks zusammen, dazu noch mehr als 180.000 Likes.
"Das ist Routine. Sie macht das jede Nacht", erklärte Linea Walldén jetzt in einem Interview mit Newsweek. "Mein Nachttisch ist voll", fügte die Norwegerin hinzu. "Ich bringe jeden Tag alles zurück in ihr Zimmer, nur damit sie damit wieder von vorne anfangen kann!"
Unter diesen Umständen sollte die 28-Jährige vielleicht mal darüber nachdenken, sich das Theater zu sparen und ihre Tochter direkt bei sich schlafen zu lassen.
Titelfoto: TikTok/Screenshot/lvwalld1