Zweijährige packt nachts ihre Sachen, um zu Eltern zu gehen: Was sie dann tut, amüsiert so viele

Dank eines Babyfon-Videos sorgen die nächtlichen Umzüge der zweijährigen Sabrina jetzt für gleich zwei virale Hits auf TikTok.

Von Christian Norm

Norwegen - Nachts allein zu schlafen, ist für Kleinkinder oft kein Zuckerschlecken. Die meisten von ihnen ziehen deshalb oft mitten in der Nacht um. Bei Sabrina (2) aus Norwegen ist es inzwischen nahezu Standard, dass sie gegen 1 Uhr morgens ihre Sachen packt, um damit zu ihren Eltern zu wechseln. Dank eines Babyfon-Videos sorgen ihre nächtlichen Umzüge jetzt für gleich zwei virale Hits auf TikTok. Der Grund: In Video 1 sorgt ein Detail für Gelächter, in Video 2 wird es noch einmal übertroffen.

Sabrina (2) nimmt vieles mit, als sie nachts zu ihren Eltern geht. Doch ein Detail verwirrt nicht nur ihre Mutter: Auch eine kleine Zimmerpflanze schleppt die Kleine mit. © TikTok/Screenshot/lvwalld1 Wer will schon nachts allein sein? Sabrina sicherlich nicht. Doch auch den Weg zu ihren Eltern schafft sie derzeit nicht allein. Deshalb ist in einem Babyfon-Video zu sehen, wie sie ein Kuscheltier, einen Trinkbecher und weitere Sachen aus ihrem Zimmer mitnimmt. Ein Detail irritiert aber nicht nur ihrer Mutter Linea Walldén (28), sondern auch die TikTok-User. Die Zweijährige schleppt nämlich auch eine kleine Zimmerpflanze mit. "Warum denn auch die Pflanze?", fragt ihre Mutter im Kommentar neben dem kuriosen Clip - und hängt noch ein Tränen lachendes Emoji an. Diese Frage stellen sich auch andere - amüsieren sich zeitgleich aber köstlich. Kurioses Zwillinge kennen nur Dorfleben: Ihre Reaktion auf London lässt Lachtränen fließen So sind seit Anfang der Woche bereits 1,1 Millionen Klicks zusammengekommen. Dass es noch lustiger und schneller mit den Klickzahlen geht, beweist unterdessen der neuere Clip vom Mittwoch.

Die kleine Sabrina landet in einer Woche zwei virale Hits