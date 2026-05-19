Mann geht nach Streit mit Ehefrau spazieren: Eine Woche später finden ihn Suchtrupps in einer Höhle

Taiwan - Wozu ein Streit mit der eigenen Ehefrau führen kann, hat ein Australier in der vergangenen Woche bewiesen. Outdoor-Fan Matthew (50) lag mit seiner Gattin im Clinch und wollte sich danach die Beine vertreten. Dumm nur, dass er damit einen Großeinsatz auslöste.

Matthew (50) war in der Höhle kaum zu sehen. Das erschwerte seine Rettung. © Taitung County Fire Bureau

Das Paar lebt in Taitung, im Südosten von Taiwan. Also an einem Ort, wo andere Urlaub machen. Matthew braucht jetzt dringend Erholung.

Laut Focus Taiwan ereignete sich der eheliche Zwist am 8. Mai. Von seiner anschließenden Wandertour kehrte der 50-Jährige nicht wieder nach Hause zurück. Familie und Freunde suchten nach Matthew, konnten ihn aber nirgends finden. Lediglich sein verlassenes Motorrad habe am Fuße eines Berges gelegen. Die Angehörigen baten die Feuerwehr um Hilfe.

Die Einsatzkräfte schwärmten aus, mussten ihre Suche aber wegen starker Regenfälle zunächst abbrechen. Vier Tage nach seinem Verschwinden dann ein erstes Lebenszeichen: Eine Drohne ortete Matthew in einer Höhle an einer Felswand. Lebend und bei Bewusstsein.

Helfer versorgten den 50-Jährigen aus der Luft mit Essen und Wasser. Befreit werden konnte er aber noch nicht, zu ungestüm zeigte sich das Wetter.