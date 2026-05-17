Sieht doof aus, soll aber Spaß machen: Meisterschaft im Bäume umarmen feiert Premiere

Bad Pyrmont - Deutschland ist um einen durchaus ungewöhnlichen Wettbewerb reicher. Im niedersächsischen Bad Pyrmont haben Menschen Bäume umarmt. Nicht einfach so: Es galt einen Titel zu gewinnen. Gesucht wurde Deutschlands bester Baum-Umarmer.

Die Baum-Umarmer mussten sich in verschiedenen Disziplinen beweisen. (Symbolfoto) © 123RF/olgacanals

Wer umarmt am schnellsten eine festgelegte Anzahl an Bäumen? Für Punkte in der Kategorie Kreativität und Innigkeit galt es, einen Baum "möglichst künstlerisch oder herzlich zu umarmen". Beim Baumwissen mussten Schätzfragen beantwortet werden.

"Wir müssen das jetzt erst mal realisieren. Wir sind überglücklich", sagt Julian Schnabel für das Siegerteam in der Mannschaftswertung. Er sei sicher, dass das Bäume-Umarmen noch ganz groß werde in Deutschland. "Es ist klar der Trend hin zur Natur", sagt der Titelträger. "Da sind wir jetzt Vorreiter".

"Ich glaube, dass das Baum-Umarmen glücklich macht", sagt Nicole Lödige vom Organisationsteam über ihre Motivation, diesen Wettbewerb nach Deutschland zu holen. Denn neu ist die Idee ihr zufolge nicht. Sie stamme aus Finnland.

Als sie von der Meisterschaft dort gehört habe, sei das Ziel einer nationalen Meisterschaft für Deutschland klar gewesen.