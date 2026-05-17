Irrer Bieter-Krieg: Essen mit diesen drei Promis für fast 8 Millionen Euro versteigert

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Ein eBay-User hat 9 Millionen Dollar für ein Essen mit NBA-Superstar Steph Curry, seiner Frau Ayesha sowie Investoren-Legende Warren Buffett gezahlt.

Von Elias Kroll

Omaha (USA) - Mit umgerechnet fast acht Millionen Euro könnte man sich eine Luxus-Villa der Extraklasse, mehr als 50 neue Porsche 911 oder fast 127.000 Monate Deutschlandticket gönnen - man kann diese Summe aber auch für ein Essen mit nur drei Personen hinblättern. Letzteres hat ein Bieter auf eBay in dieser Woche getan.

Steph Curry (38) und seine Frau Ayesha Curry (37) bei der diesjährigen Met Gala.
Steph Curry (38) und seine Frau Ayesha Curry (37) bei der diesjährigen Met Gala.  © Jamie McCarthy /Getty Images via AFP

Die (bislang) anonyme Person hatte wie viele andere User um ein Essen an einem Tisch mit NBA-Superstar Steph Curry (38), seiner Frau Ayesha Curry (37) sowie Investoren-Legende und Multimilliardär Warren Buffett (95) gebuhlt.

Nach einer Woche und insgesamt 172 Geboten bekam der eBay-User am 14. Mai für schlappe 9.000.100 US-Dollar (rund 7,7 Millionen Euro) den Zuschlag! Das Stargebot hatte bei 50.000 Dollar (etwa 43.000 Euro) gelegen.

Immerhin: Der glückliche Bieter-Krieg-Sieger darf das teure Kennenlernen mit bis zu sieben weiteren Gästen seiner Wahl teilen - die Kosten lägen dann nur noch bei fast einer Million Euro pro Person, ein echtes Schnäppchen sozusagen ...

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Doch das Lunch dient nicht etwa der Bereicherung der drei Promis, sondern einem guten Zweck! Denn "GLIDE" und "Eat. Learn. Play.", die gemeinsamen Anbieter der Online-Auktion, sind die wohltätigen Organisationen von Buffett und den Currys. Die neun Millionen Dollar kommen diesen zugute. Doch nicht nur das.

Immerhin: Das Promi-Dinner bringt jede Menge Kohle für gute Zwecke ein.
Immerhin: Das Promi-Dinner bringt jede Menge Kohle für gute Zwecke ein.  © Montage: eBay/A Seat At The Table Charity Lunch with Warren Buffett, Stephen and Ayesha Curry
Die Versteigerung wurde auf eBay durchgeführt.
Die Versteigerung wurde auf eBay durchgeführt.  © picture alliance/dpa | Silas Stein

Warren Buffett spendet selber mehr als 18 Millionen Dollar

Warren Buffett (95) spendet kräftig mit.
Warren Buffett (95) spendet kräftig mit.  © /dpa/EPA | Larry W. Smith

Warren Buffett hatte schon vor Beginn der Auktion angekündigt, das finale Gebot zu verdreifachen. Neun Millionen Euro wandern nun aus seiner eigenen prallen Tasche sowohl an "GLIDE" als auch an "Eat. Learn. Play."

Was genau die oder den Höchstbietende(n) bei dem Lunch am 24. Juni in Omaha erwartet, ging aus der Auktionsseite nicht hervor. Dort hieß es lediglich, Bieter hätten die beispiellose Gelegenheit, Giganten "aus Wirtschaft, Sport und Philanthropie in ein und demselben Raum zu treffen."

"Ich bin begeistert von der Resonanz auf diese Auktion und fühle mich geehrt, die wichtige Arbeit von GLIDE und der Eat. Learn. Play. Foundation unterstützen zu dürfen", sagte Buffett mittlerweile in einem Statement.

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"Ich freue mich darauf, in Omaha eine Mahlzeit mit Stephen, Ayesha sowie dem Gewinner der Auktion und dessen Gästen zu teilen, und ich danke allen, die dazu beigetragen haben, diese Initiative zu einem solchen Erfolg zu machen."

Titelfoto: JAMIE Montage: CARTHY /GETTY IMAGES VIA AFP, /dpa | Silas Stein, /dpa/EPA | Larry W. Smith

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