Mädchen haut beim Einkaufen ab: Als ihre Mutter sie entdeckt, klappt ihr die Kinnlade runter
New Jersey (USA) - Fast alle Eltern werden es kennen: Einmal nicht aufgepasst, schon ist das Kind beim Einkaufen plötzlich "verschwunden". Meist kann es ein bis zwei Gänge weiter wiederentdeckt werden - nicht aber die kleine Madelina Ferrara (5), die den Bezahlvorgang ihrer Mutter für eine zuckersüße Showeinlage nutzte.
Vor einigen Wochen postete Melissa Ferrara (38) den witzigen Moment ihrer Tochter auf TikTok, seitdem ging das Video steil viral.
Darin ist zu sehen, wie sich die Fünfjährige in einer Tj-Maxx-Filiale vor einer Security-Kamera im Eingangsbereich positioniert. Geistesgegenwärtig hielt ihre Mama mit dem Handy auf einen der Überwachungsbildschirme - und konnte dadurch die folgende Einlage ihrer Madelina einfangen.
Zu den Klängen von Whitney Houstons "I Wanna Dance With Somebody" ist das Mädchen auf TikTok dabei zu beobachten, wie sie zu einer leidenschaftlichen Tanzeinlage ansetzt. Die Arme wedeln über ihrem Kopf, auch ihre Knie bewegt sie rhythmisch zur Musik in dem Kaufhaus.
Auf der Kurzvideoplattform wurde der Clip mittlerweile mehr als 1,3 Millionen Mal angesehen, fast 120.000 User ließen ein Like da. Unter hunderten Kommentaren ist sogar die Kaufhauskette Tj Maxx zu finden, die augenzwinkernd fragte: "Wer ist diese DIVA?"
Virales Video zeigt Madelina Ferrara in Partystimmung
Mama beschreibt ihre Tochter als "selbstbewusst, frech und theatralisch"
"Wir standen gerade bei TJ Maxx an der Kasse, und während ich bezahlte, bemerkte ich plötzlich, dass sie ein paar Schritte hinüber zu den Überwachungskameras gegangen war und dort ausgelassen zur Musik tanzte, die im Laden lief – ganz so, als stünde sie bei 'America's Got Talent' auf der Bühne", berichtete Melissa Ferrara in dieser Woche im Gespräch mit People.
Der Auftritt ihrer Tochter sei dabei alles andere als überraschend für sie gewesen, so sei Madelina selbstbewusst, frech und theatralisch. "Sie tanzt überall – zu Hause, in Geschäften, auf Parkplätzen, wo auch immer ihr gerade danach ist."
Zu der krassen Resonanz in den sozialen Medien sagte die 38-Jährige: "Ich bin definitiv überrascht davon, wie viele Menschen sich damit identifizieren konnten – aber es ist einfach eine Erinnerung daran, das Leben nicht allzu ernst zu nehmen!"
Titelfoto: Montage: TikTok/itsmelissaferrara, Instagram/itsmelissaferrara