Frau geht wenige Stunden vor Hochzeit fremd, doch von Reue keine Spur

Leeds (England) - Amy Holyoake gab ihrem Partner das Ja-Wort. Was dieser zu diesem Zeitpunkt nicht wusste: Seine Partnerin hatte ihn nur wenige Stunden zuvor betrogen. Reue zeigte die 31-Jährige aber nicht - auch nicht, dass als sie ihren Ehemann in den Flitterwochen abservierte.

Nur wenige Stunden vor der Hochzeit betrog die Britin ihren Mann. (Symbolbild) © 123rf/fesenko

Sechs Jahre waren Amy aus Großbritannien und ihr Mann ein Paar. Doch als das Datum ihrer Hochzeit immer näher rückte, hatte die zweifache Mutter Zweifel.

Schon lange war sie nicht mehr glücklich in der Beziehung. "Viele meiner Freunde meinten, ich hätte schon viel früher Schluss machen sollen. Allein fühle ich mich viel stärker, während ich mich in dieser Beziehung viel schwächer fühlte", erzählte sie dem "Daily Star".

Beim Scrollen durch TikTok wurde sie auf einen Musiker aufmerksam, dessen Lieder ihr gefielen. Die beiden begannen zu schreiben. "Ich habe versucht, einfach nur mit ihm befreundet zu sein, aber meine Gefühle waren viel zu stark."

Sie besuchte eines seiner Konzerte und sei direkt verliebt gewesen. Weil sie aber niemanden enttäuschen wollte, sagte sie die Hochzeit nicht ab.