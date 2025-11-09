Museums-Mitarbeiter glaubt, Kunstwerk sei staubig: Dann greift er zum Klopapier

In Taiwan hat ein Museums-Volunteer ein Kunstwerk zerstört, nachdem er es mit Klopapier säubern wollte.

Von Linda Drewanz

Taiwan - Diese Aktion war ein richtiger Fail: Eigentlich meinte es ein Volunteer nur gut, doch mit seiner Putzaktion zerstörte er kurzerhand ein Kunstwerk.

Das mit Absicht verstaubte Kunstwerk war auf einer Holzplatte montiert. Ein Volunteer hielt den Staub für Dreck und griff zu Klopapier.
Ort des Geschehens war das Keelung Museum of Art im taiwanischen Keelung. Dort findet seit Kurzem die Ausstellung "We Are Me" statt, die Arbeiten aus Baumaterialien und Haushaltsgegenständen zeigt.

Wie "CNA" berichtet, verwechselte ein Volunteer die verspiegelte Oberfläche einer Skulpturinstallation des Künstlers Chen Sung-chih mit einem stinknormalen Spiegel. Er glaubte, der zum Werk gehörende Staub sei Schmutz.

Kurzerhand griff er zu Klopapier und reinigte den vermeintlichen Spiegel. Das Museumspersonal schritt zwar direkt ein, doch da war es bereits zu spät.

Der entfernte Staub war bewusst in das Werk integriert und sollte die Ästhetik und das kulturelle Bewusstsein der Mittelschicht widerspiegeln.

Das Kultur- und Tourismusbüro entschuldigte sich mittlerweile beim Schöpfer. Das Museum arbeitet nun eng mit dem Künstler zusammen und ist im Austausch mit der Versicherung über eine mögliche Entschädigung.

