Ehemann ist entsetzt: Seine Frau angelt sich 18-Jährigen

England - Der Schmerz sitzt tief. Ein Brite kämpft derzeit gegen sein Ehe-Aus. Was für ihn besonders schlimm ist: Der Neue seiner Noch-Frau ist gerade einmal 18 Jahre alt.

Der Mann ist unglücklich, weil er seine Frau an einen 11 Jahre Jüngeren verloren hat. (Symbolbild) © 123rf/tassev

Verzweifelt wendet er sich mit seinem Anliegen nun an eine Beziehung-Expertin des "DailyStar".

Dort schildert er, dass die beiden 29-Jährigen im vergangenen Jahr geheiratet hätten. Die Hochzeit sei bescheiden gewesen. Doch als er arbeitsbedingt in Belgien sein musste, soll sich seine Frau gelangweilt haben.

So sehr, dass sie in einem Freibad einen jungen Mann kennenlernte. "Sie sagt, er sei ein aufregendes Sextier", so der Betrogene. Auch Liebe soll bei den beiden im Spiel sein.

"Sie sagt, es sei alles meine Schuld, weil ich sie im Bett vernachlässigt hätte und ein schrecklicher Ehemann gewesen bin." Nun will seine Frau die Scheidung.

Der Mann ist am Boden zerstört, denn er glaub nicht, dass zwischen seiner Ex und ihrem jüngeren Liebhaber wirklich wahre Liebe im Spiel ist. Er vermutet, dass er "einfach ein junger, geiler Kerl" ist, "der jede Menge Sex mit einer dankbaren Frau genießt".

Weil seine Noch-Frau gut geerbt habe, glaubt er, seine Absichten seien nicht ernst und macht sich Sorgen. "Ich wette, er liebt ihr Bankkonto, denn er scheint nicht zu arbeiten."