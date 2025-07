Clever oder egozentrisch? Influencerin erhitzt mit Reise-Trick die Gemüter

USA - In den sozialen Medien wird mit vermeintlich tollen Tipps und Tricks, die einem das Leben einfacher machen sollen, nur so um sich geschmissen. Doch der Fall von Reise-Influencerin Nicole Lazo zeigt, dass ein "Lifehack" in den Augen von vielen nur wenig wert ist, wenn man damit zwar seine eigene Situation verbessert, aber die von anderen verschlechtert …