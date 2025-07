Frau entdeckt bei Hauskauf Cannabis-Plantage

Wuppertal - Damit hatte sie garantiert nicht gerechnet: Eine 28-jährige Frau hat am Montag in Wuppertal beim ersten Besuch ihres frisch gekauften Hauses eine riesige Überraschung erlebt – und die roch verdächtig nach Gras.

Das leerstehende Einfamilienhaus an der Nevigeser Straße in Wuppertal kam am Montag bei einer Zwangsversteigerung unter den Hammer. © Tim Oelbermann

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, ging die Frau gegen Nachmittag zusammen mit ein paar Begleitern in das leerstehende Einfamilienhaus an der Nevigeser Straße.

Zuvor hatte sie es bei einer Zwangsversteigerung am selben Tag erworben.

Doch als sie das Gebäude betrat, traute sie ihren Augen kaum: Überall standen hunderte Hanfpflanzen in fast allen Räumlichkeiten verteilt.

Und nicht nur das: Plötzlich bemerkte sie auch noch einen unbekannten Mann, der blitzschnell aus dem Haus flüchtete.

Die Frau alarmierte sofort die Polizei, die wenig später anrückte an und eine Fahndung einleitete. Auch ein Spürhund kam zum Einsatz. Der Verdächtige konnte jedoch nicht geschnappt werden.