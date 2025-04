Gibt es 2027 keine Menschen mehr? Vermeintlicher Zeitreisender gibt beklemmenden Einblick in die Zukunft

Der User "Único Sobreviviente" gibt vor, ein Zeitreisender zu sein. Im Netz schauen ihm Millionen dabei zu, wie er als einziger Mensch auf der Welt umherreist.

Von Anne-Sophie Mielke

Valencia (Spanien) - Stell Dir vor, Du wachst in der Zukunft auf und bist der einzige Mensch auf der Welt. Klingt abgefahren, aber dies behauptet ein Mann aus Spanien, der im Internet vor einem Millionenpublikum durch menschenleere Städte läuft, sich an verbotenen Plätzen aufhält und seine Zuschauer mit der bedrohlichen Endzeitstimmung im Atem hält. Doch was ist dran am vermeintlichen Zeitreisenden?

Ein Spanier behauptet, ins Jahr 2027 katapultiert worden und der einzige Überlebende zu sein. Sein Gesicht zeigt er aber nie. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/unicosobreviviente Alles begann mit einem Posting am 21. Juli 2021 auf "X" (ehemals Twitter). Der Mann, der sich Javier nennt, schreibt: "Ich bin gerade in einem Krankenhaus aufgewacht und weiß nicht, was passiert sein könnte. Heute ist der 13. Februar 2027 und ich bin allein in der Stadt. Ich bin der einzige Überlebende." Seitdem reist Javier aka "Único Sobreviviente" (zu Deutsch: "Der einzige Überlebende") herum und will seine Follower davon überzeugen, dass neben ihm keine anderen Menschen im Jahr 2027 existieren werden. Ob auf Plätzen, die sonst zu jeder Tageszeit von Touristen überlaufen sind, verbotenen Orten wie der Vatikan, auf einem Kreuzfahrtschiff oder in Einkaufszentren: Der Spanier war gefühlt schon überall und scheint stets allein zu sein. Kurioses Frau flucht nach Date wie verrückt: Der Grund bewegt Millionenpublikum Als wäre die einsame Situation nicht schon bedrückend genug, unterlegt der vermeintliche Zeitreisende seine Videos stets mit der entsprechenden Musik. Mittlerweile folgen beispielsweise auf TikTok mehr als 9,7 Millionen User dem Spanier, der scheinbar in einem Parallel-Universum lebt, das auf irgendeine Weise mit der Gegenwart verbunden ist, weshalb Javier seine Follower mit regelmäßigen Beiträgen versorgen kann. Außerdem wagte er sich auch schon an einige Prophezeiungen, beispielsweise den Hurrikan in South Carolina im September 2021. Aber werden TikTok und Co. hier tatsächlich Zeuge eines Zeitreisenden?

Leere Fußballstadien, Fahrradfahren durch ein Einkaufszentrum: Es scheint, als wären Javier keine Grenzen gesetzt. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/unicosobreviviente

Zuschauer können Zeitreise nicht glauben