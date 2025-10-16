Mann vertraut auf "Dr. Google" - Jetzt hat er einen "Mini"-Penis

Peterborough - Wer kennt es nicht: Beim Googeln der (oft unspektakulären) Krankheitssymptome stößt man plötzlich auf Horror-Diagnosen - doch Robin Hernon (62) aus Peterborough ( England ) passierte das Gegenteil: Sein eigentlich sehr ernstes Problem tat er nach einer Netz-Suche als Kleinigkeit ab - mit bitteren Folgen für ihn und sein Gemächt.

Robin Hernon (62) musste sich ein Teil seines Glieds entfernen lassen. (Symbolfoto) © 123RF/sypailovak

Im August 2023 bemerkte Hernon zum ersten Mal einen weißen Fleck an seinem Penis, wie der britische Daily Star berichtet.

Statt zum Arzt zu gehen, begann der heute 62-Jährige eine Internet-Recherche.

Dabei kam er zu dem Schluss, dass es sich lediglich um eine Warze handeln würde. Der Zweifach-Papa und Vierfach-Großvater hoffte darauf, dass diese mit der Zeit schon wieder verschwinden würde.

Doch dem war nicht so! 14 Monate später war die Stelle zu einem "blumenkohlartigen Gewächs" geworden. "Das war meine treibende Kraft und ich dachte: 'Ich muss jetzt jemanden sehen.'"

Auch in einer Klinik für sexuelle Gesundheit ging man im ersten Moment davon aus, dass es sich um eine Warze handeln könnte, doch eine Untersuchung durch einen Spezialisten ergab schließlich, dass Hernon ein Peniskarzinom - also Peniskrebs - hatte!

Sofort wurde eine OP geplant. "Als der Spezialist sagte, es sei Peniskrebs, sagte ich ihm nur: 'Tun Sie, was Sie tun müssen, um den Krebs zu entfernen.'"