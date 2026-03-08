Weltweit einmalig: Zweijähriger leidet an nie zuvor gesehener Krankheit

Großbritannien - Bei einem zweijährigen britischen Jungen wurde eine äußerst seltene Krankheit diagnostiziert, die den Ärzten bisher völlig unbekannt war.

Oli-Jay Morris (2) erlitt kurz nach seinem zweiten Geburtstag einen schweren epileptischen Anfall. © Bildmontage: GoFundMe/Screenshot/Oli-Jay needs your help (rare genetic disorder ) DNM1L

Wie die Mutter des Jungen auf GoFundMe berichtet, erlitt Oli-Jay Morris kurz nach seinem zweiten Geburtstag am 31. Juli 2025 in der Nacht einen schweren epileptischen Anfall. Der Rettungsdienst versuchte zunächst, die Krämpfe mit Medikamenten zu stoppen - jedoch ohne Erfolg.

Schließlich wurde der kleine Junge auf die Intensivstation gebracht, wo die Ärzte ihn in ein künstliches Koma versetzten.

In den darauffolgenden Wochen führten Mediziner bei Oli-Jay viele Untersuchungen durch.

Nach unzähligen Tests und MRT-Aufnahmen konnten sie schließlich die Ursache für seinen dramatischen Gesundheitszustand feststellen.

Der Junge leidet an einer Genmutation, der "mitochondrialen Erkrankung DNM1L-EMPF", die zuvor noch bei keinem anderen Menschen auf der Welt dokumentiert wurde.