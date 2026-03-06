"Wie Affen im Zoo": Lehrer wegen rassistischer Äußerung suspendiert
Indiana (USA) - Ein Lehrer im US-Bundesstaat Indiana wurde suspendiert - nachdem er seine Schüler mit Affen verglichen hatte.
Wie New York Post berichtet, sagte ein Lehrer zu seinen Schülern, sie würden sich "wie Affen im Zoo benehmen", was schließlich fatale Konsequenzen nach sich zog.
Denn Eltern äußerten in einer Sitzung des Schulrats ihren Unmut über die angeblich rassistische Äußerung des Lehrers.
"So denkt er also über unsere Kinder", sagte ein empörter Elternteil in einer Sitzung des Schulrats.
Laut dem Schulrat räumte der Lehrer seinen Fehler ein, beteuerte aber, die Kommentare seien nicht rassistisch gemeint gewesen.
"Er sagte, er sei vom Verhalten der Schüler frustriert gewesen und habe sich unaufgefordert entschuldigt", so Schulrat Dexter Suggs.
Der Lehrer wurde suspendiert
Nichtsdestotrotz wurde er am 24. Februar unter Fortzahlung seines Gehalts suspendiert.
Wie Chicago Tribune berichtete, leitete die Ortsgruppe der National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), eine der wichtigsten Bürgerrechtsorganisationen in den USA, eine Untersuchung gegen den Lehrer ein. Die Ermittlungen laufen.
