"Wie Affen im Zoo": Lehrer wegen rassistischer Äußerung suspendiert

Indiana (USA) - Ein Lehrer im US -Bundesstaat Indiana wurde suspendiert - nachdem er seine Schüler mit Affen verglichen hatte.

Der Lehrer sagte, dass sich die Schüler wie Affen im Zoo benehmen würden. (Symbolfoto) © 123rf/papatonic

Wie New York Post berichtet, sagte ein Lehrer zu seinen Schülern, sie würden sich "wie Affen im Zoo benehmen", was schließlich fatale Konsequenzen nach sich zog.

Denn Eltern äußerten in einer Sitzung des Schulrats ihren Unmut über die angeblich rassistische Äußerung des Lehrers.

"So denkt er also über unsere Kinder", sagte ein empörter Elternteil in einer Sitzung des Schulrats.

Laut dem Schulrat räumte der Lehrer seinen Fehler ein, beteuerte aber, die Kommentare seien nicht rassistisch gemeint gewesen.

"Er sagte, er sei vom Verhalten der Schüler frustriert gewesen und habe sich unaufgefordert entschuldigt", so Schulrat Dexter Suggs.