Ein Segen auf Rädern: "Papst-Motorrad" für Mega-Summe versteigert

München - Bei einer Auktion in München kam ein nahezu himmlisches Motorrad unter den Hammer. Der Käufer musste tief in die Tasche greifen.

Das Motorrad 2024 BMW R 18 Transcontinental, unterschrieben von Papst Leo XIV., wurde für 130.000 Euro verkauft. © Felix Hörhager/dpa

Das von Papst Leo XIV. (70) signierte BMW-Bike ging für 130.000 Euro plus Gebühren und Steuern über den Auktionstresen. Der Pontifex hatte das Gefährt den Angaben des Auktionshauses RM Sotheby's zufolge im September im Vatikan mit seiner Unterschrift versehen.

Fotos auf der Homepage des Auktionshauses zeigen ihn auf der Maschine sitzend und mit einem passenden Helm in der Hand.

Eine Gruppe von "Jesus Bikern" hatte das weiße Motorrad, das vom päpstlichen Papamobil inspiriert sein soll, auf einer dreitägigen Reise von Schaafheim in Südhessen bis auf den Petersplatz in Rom gefahren.

Die BMW R 18 Transcontinental ging mit 30.000 Euro in die Versteigerung, der Preis schoss dann allerdings schnell nach oben. Der Erlös soll nach Angaben auf der Homepage des Auktionshauses den päpstlichen Missionswerken in Österreich zugutekommen und an Kinder in Madagaskar gehen.