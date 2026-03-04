Lockenkopf hat Jahre niemanden mehr an seine Haare gelassen: Wie er den Friseur-Salon verlässt, ist der Hammer

Richmond (USA) - Nach mehreren schlechten Erfahrungen mit Friseuren ließ dieser Lockenkopf lange niemanden mehr an seine Mähne. Doch jetzt startet der 17-Jährige einen neuen Versuch bei Barber Thai Nguyen - und wird es definitiv nicht bereuen!

Der Kunde von Thai Nguyen kam mit einem heftigen Lockenkopf in den Salon. © Bildmontage/Screenshot/TiktTok/ nguyensteadycutting

Der Jugendliche mit dem rotblonden Haar war vor allem auf Anraten seines Umfelds nach Richmond in Thais Salon gekommen: "Alle haben mich genervt, sie meinten, ich bräuchte einen Haarschnitt", erklärt der Lockenkopf im Beratungsgespräch, das der Barber auf TikTok veröffentlichte. Doch der 17-Jährige zeigt sich einsichtig: "Sie haben ja recht."

Auf Thais Nachfrage, wie lange er keinen Friseurladen mehr betreten, geschweige denn eine Schere an seine Haare ließ, erklärt der 17-Jährige, dass er seine Mähne schon etwa zwei Jahre lang wuchern lässt. "Ich verstehe nicht, warum ihr so ​​lange mit dem Haareschneiden wartet", entgegnet der Barber kopfschüttelnd.

Daraufhin berichtet der Jugendliche, dass ihm oft seine Schwester mit einer Schere zu Leibe gerückt ist, aber niemand seine "Haare richtig hinbekommen" habe.

"Also bin ich einfach nicht mehr hingegangen", meint der Kunde frustriert.