Archäologen sprachlos: Sechsjähriger macht bei Schulausflug außergewöhnlichen Fund

Oslo (Norwegen) - Es sollte ein normaler Schulausflug sein - doch was ein sechs Jahre alter Norweger während der Klassenfahrt auf einem Feld entdeckte, ließ viele staunen.

Offenbar ist das Schwert rund 1300 Jahre alt und stammt aus der frühen Wikingerzeit. © Facebook/Screenshot/Kulturarv i Innlandet/Anna McLoughlin

Wie Hadeland berichtet, entdeckte der sechsjährige Henrik Refsnes Mørtvedt während eines Schulausflugs auf dem Feld eines Bauernhofes etwas Rostiges, das aus der Erde ragte.

Als der Erstklässler daran zog, kam plötzlich ein echter Schatz zum Vorschein: ein rund 1,30 Meter langes Schwert.

Das unscheinbare Stück Eisen war zwar verbogen, entpuppte sich jedoch als einseitig geschliffenes Schwert aus der frühen Wikingerzeit.