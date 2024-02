"Eine tickende Zeitbombe": Obdachloser im Goldrausch klaut Bagger

Seattle (USA) - Polizei, Verwaltung und Obdachlosenhilfe in Seattle im US-Bundesstaat Washington haben Ärger mit einem 41-Jährigen. Der Mann mit Hang zu schwerem Gerät liebt es zu graben. Allerdings nicht bei sich zu Hause.

Steven Irwin wurde fotografiert, als er schweres Gerät klaute. © Screenshot/Facebook/We Heart Seattle

Denn Steven Irwin hat überhaupt kein festes Dach über dem Kopf, er ist obdachlos. Eines Tages muss sich der US-Amerikaner das Ziel gesetzt haben, sein Leben zu ändern. Anders ist das, was er bis Oktober vergangenen Jahres veranstaltete, nicht zu erklären.

Wie die New York Post berichtete, klaute Irwin einen Bagger, fuhr damit in den Dr. Jose Rizal Park und begann dort, keinen Stein mehr auf dem anderen zu lassen. Besorgte Anwohner riefen daraufhin die Polizei, kurze Zeit später wurde der 41-Jährige wegen Diebstahls sowie "illegalen Baus" verhaftet. Den Beamten erzählte er, eine Hütte bauen zu wollen.

Um den entstandenen Baggerschaden zu beheben, investierte die Parkverwaltung von Seattle anschließend umgerechnet rund 14.000 Euro. Doch Irwin ließ sich nicht unterkriegen, kehrte zurück und legte dann erst richtig los.

"Er gräbt sich in die Hänge ein, reißt Bäume aus und macht Reparaturen zunichte", sagte Andrea Suarez von We Heart Seattle, einer Obdachlosenhilfegruppe. Es rieche nach Benzin und Propangas, überall liegen Drähte. Der Ort sei "eine tickende Zeitbombe", so Suarez.