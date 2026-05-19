19.05.2026 18:00 Mädchen haut beim Einkaufen ab: Als ihre Mutter sie entdeckt, klappt ihr die Kinnlade runter

Die kleine Madelina Ferrara nutzte den Bezahlvorgang ihrer Mutter für eine zuckersüße Showeinlage und ging auf TikTok viral.

Von Elias Kroll

New Jersey (USA) - Fast alle Eltern werden es kennen: Einmal nicht aufgepasst, schon ist das Kind beim Einkaufen plötzlich "verschwunden". Meist kann es ein bis zwei Gänge weiter wiederentdeckt werden - nicht aber die kleine Madelina Ferrara (5), die den Bezahlvorgang ihrer Mutter für eine zuckersüße Showeinlage nutzte.

Melissa Ferrara (38) postete ein Video ihrer Tochter Madelina (5), das inzwischen viral ging. © Montage: TikTok/itsmelissaferrara, Instagram/itsmelissaferrara Vor einigen Wochen postete Melissa Ferrara (38) den witzigen Moment ihrer Tochter auf TikTok, seitdem ging das Video steil viral. Darin ist zu sehen, wie sich die Fünfjährige in einer Tj-Maxx-Filiale vor einer Security-Kamera im Eingangsbereich positioniert. Geistesgegenwärtig hielt ihre Mama mit dem Handy auf einen der Überwachungsbildschirme - und konnte dadurch die folgende Einlage ihrer Madelina einfangen. Zu den Klängen von Whitney Houstons "I Wanna Dance With Somebody" ist das Mädchen auf TikTok dabei zu beobachten, wie sie zu einer leidenschaftlichen Tanzeinlage ansetzt. Die Arme wedeln über ihrem Kopf, auch ihre Knie bewegt sie rhythmisch zur Musik in dem Kaufhaus. Kurioses Mann geht nach Streit mit Ehefrau spazieren: Eine Woche später finden ihn Suchtrupps in einer Höhle Auf der Kurzvideoplattform wurde der Clip mittlerweile mehr als 1,3 Millionen Mal angesehen, fast 120.000 User ließen ein Like da. Unter hunderten Kommentaren ist sogar die Kaufhauskette Tj Maxx zu finden, die augenzwinkernd fragte: "Wer ist diese DIVA?"

Virales Video zeigt Madelina Ferrara in Partystimmung

Mama beschreibt ihre Tochter als "selbstbewusst, frech und theatralisch"