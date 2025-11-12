Ekel-Alarm im Essen: Frau findet "menschlichen Fuß" - Die Reaktion der Polizei sorgt für Lacher
Frankreich - Eine junge Frau aus Frankreich erlitt den Schock ihres Lebens.
Die junge Frau hatte sich bei einem Lieferdienst Foutou bestellt, eine Spezialität der westafrikanischen Küche. Doch als sie die Soße umrühren wollte, traf sie der Schlag, berichtet "La Dépêche". Vor ihr lag etwas, das wie ein menschlicher Fuß aussah.
Sie wählte sofort den Notruf. Wenige Minuten später waren drei Polizisten in ihrer Wohnung und untersuchten die befremdliche Zutat. Nach einer kurzen Ermittlung folgte die Entwarnung.
Beim "menschlichen Fuß" handelte es sich in Wirklichkeit um ein ungewöhnlich geformtes Stück Krabbe, stellten die Beamten fest.
Das entsprechende Video hat die Frau nun bei TikTok geteilt. Mehr als zehn Millionen Mal wurde es bereits aufgerufen, unzählige Male kommentiert, knapp 800.000-mal mit einem Like-Herzchen versehen.
Krabben-Foutou sorgt bei junger Französin für Angstschweiß
Die Beamten haben den Vorfall mit Humor betrachtet, berichtet die Frau. "Sie lachten und sagten zu mir: 'Sie haben uns den Abend versüßt.'"
Trotzdem wird der Vorfall, der bereits am 31. Dezember vergangenen Jahres passiert ist, im französischen TikTok breit diskutiert, die junge Frau angefeindet. Die Nutzerin sah sich genötigt, in einem zweiten Video zu Rassismus-Vorwürfen Stellung zu beziehen.
"Ich möchte klarstellen, dass ich niemals die Absicht hatte, irgendeine Kultur oder irgendein Land herabzuwürdigen, ganz im Gegenteil. Ich wollte lokale Gerichte kennenlernen, zum Beispiel von der Elfenbeinküste. Das Restaurant wurde nicht belästigt, ich habe seinen Namen nicht genannt und die Polizei hat mich nicht einmal befragt", erklärte die junge Frau.
"Die Polizei hat auch gezögert", betont die TikTokerin und erklärt, dass sie eigentlich Rindfleisch-Foutou bestellt hatte. Krabben hatte sie einfach nicht erwartet.
