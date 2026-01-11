Mit 21 Präsident: Junger Mann gründet eigenes Land
Verdis - Im Jahr 2019 gründete ein Australier (21) sein eigenes Land - und wurde damit zum jüngsten Präsidenten der Welt.
Wie die Regierung berichtet, gründete Daniel Jackson auf einem schmalen Waldstreifen an der Donau zwischen Kroatien und Serbien die Freie Republik Verdis - eine selbst ausgerufene Mikronation.
Das Gebiet wird von keinem der beiden Staaten offiziell beansprucht und blieb infolge eines Grenzstreits nach dem Kroatienkrieg unbeansprucht. Mit eigener Flagge, Verfassung und sogar Pässen rief Jackson Verdis ins Leben und übernahm das Amt des Präsidenten.
Das nur per Boot erreichbare Gebiet umfasst rund 50 Hektar und wäre nach dem Vatikan der zweitkleinste Staat der Welt.
Doch im Oktober 2023 marschierten kroatische Truppen in Verdis ein und vertrieben Jackson sowie weitere Anhänger gewaltsam. Seitdem lebt er im Exil und führt die Mikronation aus dem Ausland heraus als Präsident, nachdem ihm ein Einreiseverbot nach Kroatien auferlegt wurde und er von den Behörden als Bedrohung der nationalen Sicherheit eingestuft wird.
Nach Angaben der Regierung verhindert Kroatien zudem, dass Personen das Gebiet betreten. Selbst bei Versuchen, per Boot anzulegen, sollen kroatische Kräfte eingreifen.
Jackson kämpft für die Anerkennung von Verdis
Jackson setzt sich seither für die internationale Anerkennung von Verdis und die Aufhebung der kroatischen Blockade ein. Er hofft, sich stärker in der internationalen Gemeinschaft zu engagieren und bemüht sich aktiv um die Anerkennung durch UN-Mitgliedstaaten und Beobachterstaaten.
Warum Kroatien Verdis blockiert, bleibt für Jackson ein Rätsel. Laut Daily Mail versichert er, Verdis habe Kroatien immer über seine Absichten informiert und plane nicht, ein Umschlagplatz für Kriminalität oder Drogen zu sein.
"Wir planen nicht, ein Brennpunkt für irgendetwas zu sein. Wir planen nicht, beispielsweise Marihuana zu legalisieren. [...] Wir haben Kroatien immer deutlich gemacht, dass wir zur Zusammenarbeit bereit sind, um sicherzustellen, dass Verdis ein sicherer Staat ist", sagte der 21-Jährige.
Jackson bleibt unerschütterlich
Jackson lässt sich von den Schwierigkeiten jedoch nicht entmutigen. "Ich möchte den Weg dafür ebnen, dass meine Generation sich stärker in der Weltpolitik engagiert."
Die Dynamik in Verdis nimmt derweil weiter zu: Das Land zählt nach eigenen Angaben rund 400 Einwohner (registrierte Bürger) sowie über 2000 E-Residents (digitale Staatsbürger). Allein in den vergangenen drei Monaten erzielte Verdis zudem 220.000 US-Dollar (rund 189.090 Euro) durch Investoren, Crowdfunding und sein E-Residency-Programm.
Zu den prominentesten Unterstützern gehört Luke Black (33), der serbische Singer-Songwriter, der Serbien beim Eurovision Song Contest 2023 vertrat.
Laut Jackson sind die meisten Bürger ethnische Serben und Kroaten. Er hofft, mit Verdis zur Überwindung historischer Spaltungen zwischen beiden Gruppen beizutragen, die auf eine komplexe Geschichte religiöser und politischer Konflikte über Jahrhunderte zurückgehen.
Zudem plant der 21-Jährige, das ausgedehnte Wald- und Strandgebiet in ein Paradies für internationale Unternehmer zu verwandeln und eine digitale Unternehmensregistrierung zu ermöglichen.
Titelfoto: Bildmontage: verdisgov.org, Facebook/Screenshot/Free Republic of Verdis