Als Mutter ihr Baby nach der Geburt sieht, ist sie geschockt
Kalifornien (USA) - Sie hatte mit vielem gerechnet, aber damit nicht. Als Patricia Bev (33) ihren Sohn Kayden nach der Geburt zum ersten Mal sah, traute sie ihren Augen nicht. Damit ging es der frischgebackenen Mutter aus Kalifornien allerdings genauso wie allen anderen im Kreißsaal.
Dass ihr Baby eine sehr helle Haut hat, obwohl sie selbst dunkelhäutig ist, überraschte die 33-Jährige übrigens nicht. Dies ließ sich sofort mit der hellen Hautfarbe ihres Ehemannes Terry (36) erklären.
Was allerdings überhaupt nicht passte, war Kaydens rote Haarfarbe. Denn seine Eltern haben braune beziehungsweise schwarze Haare.
"Als ich seine roten Haare zum ersten Mal bemerkte, war ich völlig geschockt - genau wie die Krankenschwestern, die mich direkt nach seiner Geburt darauf aufmerksam machten", erzählte Bev jetzt in einem Interview mit Newsweek.
Es sei für sie und ihren Partner eine totale Überraschung gewesen, so die Kalifornierin. Dennoch erklärte sie, dass "alles an ihm so wunderschön" gewesen sei.
Die roten Haare ihres Sohnes sind aber noch immer ein großes Gesprächsthema, seit er im September 2025 geboren ist.
Kaydens rote Haare waren vor wenigen Tagen erneut Gesprächsthema in viralem TikTok-Hit
Zum einen wird Bev immer wieder von Fremden auf der Straße angesprochen, die von dem optischen Unterschied zu ihrem Kind fasziniert sind. Zum anderen sorgt ihr Sonnenschein auf TikTok für reges Interesse.
"Bevor ich meine TikTok-Reise begann, hätte ich nie gedacht, dass wir so viel Interesse an ihm wecken würden", erzählte sie dem US-Magazin.
"Als unsere Followerzahl wuchs und die Kommentare über sein wunderschönes rotes Haar nur so hereinströmten, wurde mir wirklich bewusst, wie einzigartig er ist", fügte die stolze Mutter hinzu.
Trotz allem gibt es im Grunde genommen kein großes Geheimnis darum, weshalb Kayden eine andere Haarfarbe hat, als seine Eltern.
Genetisch betrachtet ist das nämlich durchaus möglich - nur eben eine eher seltene Laune der Natur.
