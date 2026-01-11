Als Mutter ihr Baby nach der Geburt sieht, ist sie geschockt

Kalifornien (USA) - Sie hatte mit vielem gerechnet, aber damit nicht. Als Patricia Bev (33) ihren Sohn Kayden nach der Geburt zum ersten Mal sah, traute sie ihren Augen nicht. Damit ging es der frischgebackenen Mutter aus Kalifornien allerdings genauso wie allen anderen im Kreißsaal.

Der kleine Kayden schockte seine Mutter Patricia Bev (33) auf den ersten Blick. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/thebevfamily1

Dass ihr Baby eine sehr helle Haut hat, obwohl sie selbst dunkelhäutig ist, überraschte die 33-Jährige übrigens nicht. Dies ließ sich sofort mit der hellen Hautfarbe ihres Ehemannes Terry (36) erklären.

Was allerdings überhaupt nicht passte, war Kaydens rote Haarfarbe. Denn seine Eltern haben braune beziehungsweise schwarze Haare.

"Als ich seine roten Haare zum ersten Mal bemerkte, war ich völlig geschockt - genau wie die Krankenschwestern, die mich direkt nach seiner Geburt darauf aufmerksam machten", erzählte Bev jetzt in einem Interview mit Newsweek.

Es sei für sie und ihren Partner eine totale Überraschung gewesen, so die Kalifornierin. Dennoch erklärte sie, dass "alles an ihm so wunderschön" gewesen sei.

Die roten Haare ihres Sohnes sind aber noch immer ein großes Gesprächsthema, seit er im September 2025 geboren ist.