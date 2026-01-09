Auf frischer Tat ertappt: Dieb filmt sich versehentlich live und landet direkt bei der Polizei

Burg (bei Magdeburg) - Kurioser Diebstahl: Am Donnerstagmittag versuchte ein 26-Jähriger in Burg ( Jerichower Land ) ungestört eine Sicherheitskamera zu klauen, und lieferte sich dabei selbst der Polizei aus.

Der Dieb wurde direkt vor dem Revier geschnappt. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Ein 61-Jähriger erschien gegen 15 Uhr im Polizeirevier in Burg und meldete den Beamten, dass sich zum selben Zeitpunkt ein Dieb in seiner Gartenlaube aufhält.

Das war dem Geschädigten dank einer Überwachungskamera aufgefallen.

Vor Ort konnte die Polizei den Täter jedoch nicht mehr feststellen. Dem Geschädigten und den Polizeibeamten fiel jedoch auf, dass der Dieb die Kamera demontiert hatte und sie im aktiven Zustand bei sich führte.

Dadurch konnten sie den Räuber live verfolgen, der augenscheinlich direkt vor dem Polizeirevier entlangspazierte.

Die Beamten der Wache mussten nach kurzer Meldung nur noch vor die Tür gehen, um den 26-Jährigen zur weiteren Befragung ins Revier mitzunehmen.