Auf frischer Tat ertappt: Dieb filmt sich versehentlich live und landet direkt bei der Polizei
Burg (bei Magdeburg) - Kurioser Diebstahl: Am Donnerstagmittag versuchte ein 26-Jähriger in Burg (Jerichower Land) ungestört eine Sicherheitskamera zu klauen, und lieferte sich dabei selbst der Polizei aus.
Ein 61-Jähriger erschien gegen 15 Uhr im Polizeirevier in Burg und meldete den Beamten, dass sich zum selben Zeitpunkt ein Dieb in seiner Gartenlaube aufhält.
Das war dem Geschädigten dank einer Überwachungskamera aufgefallen.
Vor Ort konnte die Polizei den Täter jedoch nicht mehr feststellen. Dem Geschädigten und den Polizeibeamten fiel jedoch auf, dass der Dieb die Kamera demontiert hatte und sie im aktiven Zustand bei sich führte.
Dadurch konnten sie den Räuber live verfolgen, der augenscheinlich direkt vor dem Polizeirevier entlangspazierte.
Die Beamten der Wache mussten nach kurzer Meldung nur noch vor die Tür gehen, um den 26-Jährigen zur weiteren Befragung ins Revier mitzunehmen.
Bei der Durchsuchung konnten neben der Kamera auch weitere Gartengeräte festgestellt werden, die dem 61-Jährigen gehörten. Gegen den Dieb wurden nun mehrere Verfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa