Elfjährige "Firmen-Gründerin" tritt von ihrem Posten zurück

Sydney (Australien) - Während andere Kinder in ihrem Alter spielen, ist die elfjährige Pixie Curtis anscheinend für eine eigene Firma verantwortlich. Nun kündigt sie an, sie würde einige ihrer Aufgaben abgeben, um sich auf ihre schulische Laufbahn konzentrieren zu können. Weiterarbeiten wird sie vermutlich trotzdem.

Roxy Jacenko lädt gelegentlich Fotos von sich und ihrer Tochter Pixie auf ihrem Instagram-Kanal hoch. Pixies eigenen Account beaufsichtigt die Mama. © @roxyjacenko/Instagram

Laut dem Nachrichtenportal news.com.au soll das Kind der australischen Unternehmerin Roxy Jacenko sich schon im zarten Kindesalter ein Millionen-schweres Unternehmen aufgebaut haben.

Pixie Curtis besitzt wohl ihre eigene Marke an Haar-Accessoires und Spielzeugen, mit denen sie in den letzten Jahren viel Geld verdient hat.

Nun kündigt die junge Australierin an, sie gehe "halb in Rente", um sich voll und ganz auf die Schule zu konzentrieren.

Die Entscheidung zurückzutreten wurde laut ihrer Mutter lange abgewägt und anschließend gemeinsam als Familie entschieden.

Das Geschäft soll trotzdem "weiterhin zusammen geführt werden, aber mit weniger Zeit/Druck für Pixie", erklärte Roxy.

In welchem Umfang die Elfjährige bisher an dem Geschäft beteiligt war, ist allerdings unklar. Auf ihrem Instagram-Kanal präsentiert sie oft neue Produkte von "Pixies Pix" und wird in mehreren Artikeln als die Leiterin von dieser Firma bezeichnet; in Australien darf man aber erst ab 18 Jahren ein Unternehmen gründen.