05.07.2026 16:10 Mädchen haut Bruder mit Stofftier: Was sie nach Ermahnung tut, lässt so viele lachen

Mallory Wines hat im vergangenen Monat einen dieser typischen Streitmomente auf Video aufgenommen und damit einen viralen Hit der Extraklasse gelandet.

Von Christian Norm

Atlanta (Georgia, USA) - Diese zwei sind selbst im Streit ein wahres Dream-Team! Ellie (1) und ihr Zwillingsbruder Charlie aus Atlanta in Georgia halten nämlich selbst in diesen Momenten zusammen. Wer da stört, ist natürlich die Mama. Mallory Wines hat im vergangenen Monat einen dieser typischen Streitmomente auf Video aufgenommen und damit einen viralen Hit der Extraklasse gelandet.

Die Zwillinge Ellie (l.,1) und Charlie verstehen sich nicht immer gut - aber wenigstens meistens. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/malloryoutnumbered Seit dem 18. Juni hat der Clip mehr als 23 Millionen Klicks auf Instagram eingeheimst. Der Grund: Nachdem Ellie ihren Bruder mit einem Plüschtier gehauen hat, muss sie zur Strafe in die "Pausenecke". Doch das passt ihrem Bruder überhaupt nicht. Gehauen zu werden, scheint ihm nichts auszumachen. Aber dass seine geliebte Schwester nun Ärger bekommt, setzt ihm zu. Empört heult der Kleine, während Ellie einen Flunsch zieht. Kurz darauf muss auch sie enttäuscht weinen. "Drama, Baby, Drama" - dem Instagram-Publikum gefällt die kuriose "Show" der Zwillinge bestens. Satte 1,6 Millionen Likes haben die User bislang vergeben. Grund genug für Newsweek, jetzt einmal bei der Mama der beiden nachzuhaken. Kurioses Rache geht viral: Tourist sagt Liegen-Reservierern den Kampf an Gegenüber dem US-Magazin erzählte Wines, dass das, was sie an diesem Tag erlebt hatte, gewissermaßen "Zwillings-Logik" gewesen sei.

Virales Insta-Video zeigt herrlich kuriosen Moment